嘉義縣長選舉／吳育仁盼重振嘉義幸福、翁章梁提教育政策

2018-04-29 00:05 聯合報 記者 聯合報 記者 謝恩得 ／嘉義縣報導



嘉義縣長選舉逐漸升溫，國民黨徵召的吳育仁昨天舉辦首場造勢活動，抨擊民進黨在嘉義縣執政18年，全台幸福調查卻吊車尾， 提出「重振嘉義，幸福首都」政見。民進黨提名的翁章梁昨天則參加中埔鄉圖書館改造落成，提出未來縣政初步的教育政策。

吳育仁（前右3）和競選團隊從民雄展開競選。 記者謝恩得／攝影 分享 facebook

翁章梁參加中埔鄉圖書館改造啟用典禮。 圖／民眾提供 分享 facebook

國民黨徵召的嘉義縣長參選人吳育仁及支持者團隊，昨天在民雄鄉五穀王廟前舉行首場造勢宣傳會，曾是嘉義縣市長熱門人選的立委王育敏與曾銘宗回到故鄉，為吳育仁加油打氣。嘉義縣議會國民黨團書記長李國勝表示，中正大學教授吳育仁從學者從政形象清新，專業有活力，有重振嘉義的使命感，未來當嘉義縣長，必定能讓嘉義縣選民眼睛為之一亮。

吳育仁表示，嘉義縣鄉親讓民進黨幾乎是完全執政，掌控縣府、議會、鄉鎮公所、農會，非但沒有回應人民支持好好建設，反而家庭經濟、生活狀況、以及健康狀況的滿意度都是全台最低，青壯人口外移嚴重，民進黨在嘉義執政18年來人口減少12%。

翁章梁昨天參加中埔鄉圖書館改造落成開幕， 翁章梁提出未來縣政初步的教育政策，包括推動廣設公托、國中小學生一人一藝術才能，現有母語教學外，再推動東南亞語的母語教學，而學生數少於100人的學校發展特色，專業老師不兼職行政工作，讓老師專心授課。