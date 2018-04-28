侯友宜難得高歌 祝母親們佳節快樂
國民黨新北市參選人侯友宜打從獲得提名後，每天認真跑行程拜票，昨天來到松年大學與大豐國小，難得手拿麥克風高歌，提前在母親節前夕，為全天下終年辛苦的母親們祝賀佳節快樂。
對於被問及對手民進黨新北市長參選人蘇貞昌的行程，幾乎跟著他的腳步。侯友宜面帶微笑回答，真有這樣嗎？那老縣長應該要去深澳電廠，關心居民與了解當地人的想法。
侯友宜昨天行程滿滿，從一大早九點參加北三媽祈福大典，到入夜參加大豐國小創快人生演唱會。
尤其蘇貞昌近期找了女兒、女婿拍競選廣告影片，對於這問題，侯說「頭殼要抱著熱（台語）」，自己的家人沒這麼厲害也沒這個辦法，這必須要溝通，並非一廂情願，重點是看家人願不願意。
對各界關心蘇貞昌拜會新北市議會民進黨黨團前，先與國民黨籍議長蔣根煌密會20分鐘。雖然隔天晚間侯友宜與蔣根煌在餐會中同台，蔣主動提到「要拔樁？不可能」，蔣還強調新北市長朱立倫未完成的市政，「侯市長」來延續。
對此，侯友宜表示，因為他們是「自己人、好朋友」，會一起努力向前走，這是不變的原則，議長會跟他並肩作戰，這絕對沒有問題。
至於侯友宜競選總部主委，是否會找前北縣長周錫瑋還是有其他人選？侯友宜說，會跟競選團隊及周前縣長好好研究，並再找個時間拜訪周錫瑋。
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