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侯友宜難得高歌 祝母親們佳節快樂

2018-04-28 22:49聯合報 記者王敏旭張曼蘋／新北報導

國民黨新北市參選人侯友宜打從獲得提名後，每天認真跑行程拜票，昨天來到松年大學與大豐國小，難得手拿麥克風高歌，提前在母親節前夕，為全天下終年辛苦的母親們祝賀佳節快樂。
侯友宜（左三）在立委林德福（左二）、市議員陳鴻源陪同下參加松年大學成果展暨模範母...
侯友宜（左三）在立委林德福（左二）、市議員陳鴻源陪同下參加松年大學成果展暨模範母親表揚大會時高歌，提前在母親節前夕，祝賀所有的母親們佳節快樂。 記者張曼蘋／攝影
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對於被問及對手民進黨新北市長參選人蘇貞昌的行程，幾乎跟著他的腳步。侯友宜面帶微笑回答，真有這樣嗎？那老縣長應該要去深澳電廠，關心居民與了解當地人的想法。

侯友宜昨天行程滿滿，從一大早九點參加北三媽祈福大典，到入夜參加大豐國小創快人生演唱會。

侯友宜（中）在立委林德福（左）、市議員陳鴻源陪同下參加松年大學成果展暨模範母親表...
侯友宜（中）在立委林德福（左）、市議員陳鴻源陪同下參加松年大學成果展暨模範母親表揚大會。 記者張曼蘋／攝影
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尤其蘇貞昌近期找了女兒、女婿拍競選廣告影片，對於這問題，侯說「頭殼要抱著熱（台語）」，自己的家人沒這麼厲害也沒這個辦法，這必須要溝通，並非一廂情願，重點是看家人願不願意。

對各界關心蘇貞昌拜會新北市議會民進黨黨團前，先與國民黨籍議長蔣根煌密會20分鐘。雖然隔天晚間侯友宜與蔣根煌在餐會中同台，蔣主動提到「要拔樁？不可能」，蔣還強調新北市長朱立倫未完成的市政，「侯市長」來延續。

侯友宜建議蘇貞昌要跟他一樣去深澳電廠附近走走，關心居民，了解當地人的想法。 ...
侯友宜建議蘇貞昌要跟他一樣去深澳電廠附近走走，關心居民，了解當地人的想法。 記者王敏旭／攝影
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對此，侯友宜表示，因為他們是「自己人、好朋友」，會一起努力向前走，這是不變的原則，議長會跟他並肩作戰，這絕對沒有問題。

至於侯友宜競選總部主委，是否會找前北縣長周錫瑋還是有其他人選？侯友宜說，會跟競選團隊及周前縣長好好研究，並再找個時間拜訪周錫瑋。

侯友宜(右)說，神明鼓勵他認真做事情，努力打拚就會有好的結果，所以會更加努力。 ...
侯友宜(右)說，神明鼓勵他認真做事情，努力打拚就會有好的結果，所以會更加努力。 記者王敏旭／攝影
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侯友宜蘇貞昌深澳電廠周錫瑋母親節

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