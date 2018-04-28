侯友宜難得高歌 祝母親們佳節快樂

對於被問及對手民進黨新北市長參選人蘇貞昌的行程，幾乎跟著他的腳步。侯友宜面帶微笑回答，真有這樣嗎？那老縣長應該要去深澳電廠，關心居民與了解當地人的想法。

侯友宜昨天行程滿滿，從一大早九點參加北三媽祈福大典，到入夜參加大豐國小創快人生演唱會。 侯友宜（中）在立委林德福（左）、市議員陳鴻源陪同下參加松年大學成果展暨模範母親表揚大會。 記者張曼蘋／攝影 分享 facebook

尤其蘇貞昌近期找了女兒、女婿拍競選廣告影片，對於這問題，侯說「頭殼要抱著熱（台語）」，自己的家人沒這麼厲害也沒這個辦法，這必須要溝通，並非一廂情願，重點是看家人願不願意。

對各界關心蘇貞昌拜會新北市議會民進黨黨團前，先與國民黨籍議長蔣根煌密會20分鐘。雖然隔天晚間侯友宜與蔣根煌在餐會中同台，蔣主動提到「要拔樁？不可能」，蔣還強調新北市長朱立倫未完成的市政，「侯市長」來延續。 侯友宜建議蘇貞昌要跟他一樣去深澳電廠附近走走，關心居民，了解當地人的想法。 記者王敏旭／攝影 分享 facebook

對此，侯友宜表示，因為他們是「自己人、好朋友」，會一起努力向前走，這是不變的原則，議長會跟他並肩作戰，這絕對沒有問題。