蘇貞昌「重返」新北市府 不忘酸對手

2018-04-28 23:04 聯合報 記者 聯合報 記者 陳珮琦 ／新北報導



民進黨新北市長參選人蘇貞昌重返市政府參加新北市土木技師公會會員大會時，籲請大家為新北做出明智決定，讓他明年能回到這熟悉的地方。 記者陳珮琦／攝影 分享 facebook 民進黨新北市長參選人蘇貞昌昨天「重返」新北市政府，參加新北市土木技師公會會員大會，除籲請大家幫忙，還不忘酸一下對手陣營說，這棟市府大樓是他任內蓋的，包括在地下層儲冰節電節能設施，是他在20年前就決定要做的，但去年在節電節能的時候「有人說」市府有儲冰節能設施是近年完成，讓當年與他一起奮鬥的縣府團隊都覺得「很奇怪」。 民進黨新北市長參選人蘇貞昌今天下午參加新北市土木技師公會會員大會，並與理事長余烈等人合影。 記者陳珮琦／攝影 分享 facebook

他強調，地方政府除要有效率、尊重專業，並真正能解決問題，更應上行下效，「子帥以正，孰敢不正」？蘇說：「獅子領導，連綿羊都變成獅子；綿羊領導，獅子都變成綿羊」。至於他自覺得是獅子？還是綿羊？蘇貞昌則說：「請大家指教」。

蘇貞昌昨天下午一進入新北市府，即不斷四處觀望，致詞時提到回到這裡，「真的是觸景生情」，他說，這一棟大樓是他擔任縣長時花了5年蓋起來的，而完成迄今15年，都還禁得起檢驗。 民進黨新北市長參選人蘇貞昌昨晚到樹林區五龍殿參拜，祈求神明保佑支持。 記者陳珮琦／攝影 分享 facebook

蘇貞昌感謝土木技師公會在他擔任縣長時的協助，包括921震災和台北市捷運局於施作時造成板橋府中站附近地層塌陷、三重造成大淹水，土木技師公會第一時間趕到鑑定，讓災民獲得賠償，「那些年我們一起奮鬥的日子，我不用看任何資料，就能記得這麼清清楚楚」。