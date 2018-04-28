蘇貞昌「重返」新北市府 不忘酸對手
民進黨新北市長參選人蘇貞昌昨天「重返」新北市政府，參加新北市土木技師公會會員大會，除籲請大家幫忙，還不忘酸一下對手陣營說，這棟市府大樓是他任內蓋的，包括在地下層儲冰節電節能設施，是他在20年前就決定要做的，但去年在節電節能的時候「有人說」市府有儲冰節能設施是近年完成，讓當年與他一起奮鬥的縣府團隊都覺得「很奇怪」。
他強調，地方政府除要有效率、尊重專業，並真正能解決問題，更應上行下效，「子帥以正，孰敢不正」？蘇說：「獅子領導，連綿羊都變成獅子；綿羊領導，獅子都變成綿羊」。至於他自覺得是獅子？還是綿羊？蘇貞昌則說：「請大家指教」。
蘇貞昌昨天下午一進入新北市府，即不斷四處觀望，致詞時提到回到這裡，「真的是觸景生情」，他說，這一棟大樓是他擔任縣長時花了5年蓋起來的，而完成迄今15年，都還禁得起檢驗。
蘇貞昌感謝土木技師公會在他擔任縣長時的協助，包括921震災和台北市捷運局於施作時造成板橋府中站附近地層塌陷、三重造成大淹水，土木技師公會第一時間趕到鑑定，讓災民獲得賠償，「那些年我們一起奮鬥的日子，我不用看任何資料，就能記得這麼清清楚楚」。
由於蘇貞昌是獅子座，提及獅子與綿羊，是否暗喻侯友宜是綿羊？他說，只是「有感而發」，希望新北更好。
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