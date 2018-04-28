高市長選舉／國民黨韓國瑜、陳宜民拚初選 民進黨陳其邁赴歐考察

2018-04-28 23:00 聯合報 記者 聯合報 記者 楊濡嘉 ／高雄報導



民進黨高雄市長參選人陳其邁赴歐考察智慧科技、水岸改造等案例，考察心得將納入日後參選政見。 圖／陳其邁團隊提供 分享 facebook 國民黨高雄市長初選第1場政見會，今天上午10時到11時30分登場，參選人韓國瑜昨天參加岡山基層舉辦的「吃一碗滷肉飯」活動，代基層表達對高雄經濟不振的不滿；同黨另一參選人陳宜民強化車輛和網路宣傳，今天要在自己的臉書粉絲團直播政見會。

已通過民進黨高雄市長初選的立委陳其邁，最近赴歐考察智慧科技，要將考察心得作為日後參選政見。

高市岡山區信義里長汪拓谷和他參與的「中華弱勢扶助及激勵人生發展協會」，昨天舉辦「吃一碗滷肉飯」活動，並邀請韓國瑜參加。汪拓谷說，活動由民眾自發參加，想看看韓國瑜到高雄9個多月，對高雄有多少了解？民眾對韓的支持度有多少？昨天原預定500人參加，未料準備的1500個免洗碗不夠用，可見基層對韓很期待。

國民黨高雄市長初選參選人韓國瑜昨天受邀到岡山和民眾一起吃滷肉飯，他說滷肉飯代表的是基層民眾的心聲。 記者楊濡嘉／攝影 分享 facebook

韓國瑜認為一碗滷肉飯代表基層人民心聲，昨天是民眾藉滷肉飯傳遞一份情感和內心的吶喊，希望未來高雄市的政治有新的變革；從那麼多人到場吃一碗滷肉飯，正反映基層真的是民心思變，他會全力以赴為高雄拚經濟，為高雄年輕人打造回家就業的路。

國民黨高雄市長初選參選人陳宜民（左一）重視棒球運動，承諾以後會全力推廣、協助場地認養。 圖／陳宜民團隊提供 分享 facebook

目前是立法院衛環委員會召委的陳宜民，一面善盡立委監督政府之責，一面為初選衝刺；他關心高雄市棒球運動發展問題，允諾若當上市長，不只發展職棒，也會全力推廣業餘棒球，讓市民有球賽可看、有場地可打球。

今天國民黨高雄市長初選政見會，陳宜民將在臉書粉絲專頁直播。

國民黨2位市長參選人還在拚初選時，通過民進黨高市長初選考驗的陳其邁已前往德國、荷蘭、英國考察1星期，了解歐洲智慧產業、智慧城市、水岸改造等案例，作為日後高雄城市發展的參考。