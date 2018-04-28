高市長選舉／國民黨韓國瑜、陳宜民拚初選 民進黨陳其邁赴歐考察
國民黨高雄市長初選第1場政見會，今天上午10時到11時30分登場，參選人韓國瑜昨天參加岡山基層舉辦的「吃一碗滷肉飯」活動，代基層表達對高雄經濟不振的不滿；同黨另一參選人陳宜民強化車輛和網路宣傳，今天要在自己的臉書粉絲團直播政見會。
已通過民進黨高雄市長初選的立委陳其邁，最近赴歐考察智慧科技，要將考察心得作為日後參選政見。
高市岡山區信義里長汪拓谷和他參與的「中華弱勢扶助及激勵人生發展協會」，昨天舉辦「吃一碗滷肉飯」活動，並邀請韓國瑜參加。汪拓谷說，活動由民眾自發參加，想看看韓國瑜到高雄9個多月，對高雄有多少了解？民眾對韓的支持度有多少？昨天原預定500人參加，未料準備的1500個免洗碗不夠用，可見基層對韓很期待。
韓國瑜認為一碗滷肉飯代表基層人民心聲，昨天是民眾藉滷肉飯傳遞一份情感和內心的吶喊，希望未來高雄市的政治有新的變革；從那麼多人到場吃一碗滷肉飯，正反映基層真的是民心思變，他會全力以赴為高雄拚經濟，為高雄年輕人打造回家就業的路。
目前是立法院衛環委員會召委的陳宜民，一面善盡立委監督政府之責，一面為初選衝刺；他關心高雄市棒球運動發展問題，允諾若當上市長，不只發展職棒，也會全力推廣業餘棒球，讓市民有球賽可看、有場地可打球。
今天國民黨高雄市長初選政見會，陳宜民將在臉書粉絲專頁直播。
國民黨2位市長參選人還在拚初選時，通過民進黨高市長初選考驗的陳其邁已前往德國、荷蘭、英國考察1星期，了解歐洲智慧產業、智慧城市、水岸改造等案例，作為日後高雄城市發展的參考。
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