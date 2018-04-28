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影／藍營北市長電視辯論 「管爺」選北市成焦點

2018-04-28 17:17聯合報 記者王彥鈞╱即時報導

國民黨29日到1日將舉行為期三天的台北市長黨內民調，預計5月2號宣布人選。28日最後一場電視辯論會，結果未爭取提名的管中閔，因為被教育部駁回台大校長聘任案，成為全場辯論會焦點，台北市市議員鍾小平在辯論會中提問，若徵召管中閔參選，其他三位參選人態度為何？鍾小平及孫大千都表示同意二階段民調整合，丁守中則是避重就輕，表示這是亂點鴛鴦譜，認為管爺不會參選。

國民黨台北市長黨內初選，28日進行最後一場電視辯論會。攝影／記者黃純益
國民黨台北市長黨內初選，28日進行最後一場電視辯論會。攝影／記者黃純益
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鍾小平民調管中閔

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