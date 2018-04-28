管中閔選北市長？ 藍選將：管若有意願整合

2018-04-28 17:08 聯合報 記者 聯合報 記者 翁浩然 ╱即時報導



國民黨台北市長初選第2場電視辯論會今天下午在TVBS大樓舉辦，輪到交叉詰問時，才發表願意與管中閔進行二階民調的擬參選人鍾小平提問，若遭教育部「拔管」的管中閔參選，其他3名擬參選人張顯耀、孫大千、丁守中是否贊成與管中閔進行第二階段民調、整合泛藍；3人陸續發表意願，但立場考量卻差異很大。

鍾小平還特別點名，拱管問題，「丁丁（丁守中）」同志特別公開宣示要參選到底、絕不接受協調，丁也一直說管不會出來選；但最後若管真的出來選，怎麼辦？願意辦二階民調嗎？

張顯耀說，「拔管」對管中閔傷害很大，他3年半以前也被拔過、有同樣經驗；管中閔是否參選台北市長，他非常尊重管的意見，但在此他要提醒，柯P（市長柯文哲）模式與國民黨情況不同，民進黨與無黨籍的柯進行第二階段民調是因為沒人選，目的是不讓國民黨勝選；但國民黨卻要找到一個人勝選，讓國民黨重生、取回將來執政權，現也有多人要參選，多人競爭是好事，大家可協商整合，民調只是一個方式，「他願意」。

孫大千表示，最重要的是管中閔有無參選台北市長的意願，若有，他「願意也樂觀其成」，還會盡力促成管進入國民黨初選機制，或在初選完成後來進行兩階段整合；但他會願意，不是為了替國民黨拿回北市，而是為了市民、台灣人民，找到一個最適合的台北市長；選舉若為了特定顏色、政黨，國民黨很難站起來，想站起就要拋掉顏色，沒有藍綠、仇恨、歷史包袱，找到最適合的人提出最好的理念，國民黨才能浴火重生再度站起來。