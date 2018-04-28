管中閔選北市長？ 藍選將：管若有意願整合
國民黨台北市長初選第2場電視辯論會今天下午在TVBS大樓舉辦，輪到交叉詰問時，才發表願意與管中閔進行二階民調的擬參選人鍾小平提問，若遭教育部「拔管」的管中閔參選，其他3名擬參選人張顯耀、孫大千、丁守中是否贊成與管中閔進行第二階段民調、整合泛藍；3人陸續發表意願，但立場考量卻差異很大。
鍾小平還特別點名，拱管問題，「丁丁（丁守中）」同志特別公開宣示要參選到底、絕不接受協調，丁也一直說管不會出來選；但最後若管真的出來選，怎麼辦？願意辦二階民調嗎？
張顯耀說，「拔管」對管中閔傷害很大，他3年半以前也被拔過、有同樣經驗；管中閔是否參選台北市長，他非常尊重管的意見，但在此他要提醒，柯P（市長柯文哲）模式與國民黨情況不同，民進黨與無黨籍的柯進行第二階段民調是因為沒人選，目的是不讓國民黨勝選；但國民黨卻要找到一個人勝選，讓國民黨重生、取回將來執政權，現也有多人要參選，多人競爭是好事，大家可協商整合，民調只是一個方式，「他願意」。
孫大千表示，最重要的是管中閔有無參選台北市長的意願，若有，他「願意也樂觀其成」，還會盡力促成管進入國民黨初選機制，或在初選完成後來進行兩階段整合；但他會願意，不是為了替國民黨拿回北市，而是為了市民、台灣人民，找到一個最適合的台北市長；選舉若為了特定顏色、政黨，國民黨很難站起來，想站起就要拋掉顏色，沒有藍綠、仇恨、歷史包袱，找到最適合的人提出最好的理念，國民黨才能浴火重生再度站起來。
丁守中則回答，過去很多亂點鴛鴦譜的情形，經常可見一個被打壓的情節、受衝擊的人，大家就會認為結合社會氛圍就能夠勝選，卻未考量人選對台北市了解多少；他了解管中閔個性，管會選北市長？他抱持懷疑；管絕對不會在民進黨打壓下輕易讓步，管還有訴願、行政訴訟等程序，絕不會善罷干休。但他也認為，國民黨要勝選一定要推出最強人選，黨內現也進入初選機制了，若產生出的人選，大家覺得還不夠強，「那大家再來協商嘛」。
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