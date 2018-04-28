是獅子？綿羊？蘇貞昌：請大家指教

2018-04-28 16:03 聯合報 記者 聯合報 記者 陳珮琦 ╱即時報導



民進黨新北市長參選人蘇貞昌今天下午參加新北市土木技師工會會員大會致詞時指出，新北市民需要有效率、尊重專業的地方政府，真正能為市民解決問題，上行下效，熟敢不正；他說，獅子領導，連綿羊都會變成獅子；若是綿羊領導，獅子就變成綿羊；會後媒體追問蘇自覺是獅子？還是綿羊？蘇貞昌僅回答：請大家指教。