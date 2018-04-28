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藍營北市長選將被問台灣價值 鍾小平批柯P：劈腿

2018-04-28 16:01聯合報 記者翁浩然╱即時報導

國民黨台北市長初選第2場電視辯論會今天下午2時在TVBS大樓舉辦，製作單位安排市議員王鴻薇提問，王詢問擬參選人鍾小平、孫大千、張顯耀、丁守中，市長柯文哲一度避談的台灣價值，台灣價值不等於台獨價值，但對4人而言是什麼；4人則分別表達看法。

鍾小平說，柯文哲「劈腿」民進黨、國民黨，4年前深綠的柯先利用「白」打敗藍營，贏了20多萬票；民進黨也勸退姚文智禮讓柯文哲，如同把大閨女嫁給柯，柯娶了民進黨的閨女卻又違背台灣價值、自己的意識形態，稱「兩岸一家親、床頭吵床尾和」，又用腳勾引藍營騙選票，就是為了2020年總統大選。台灣價值對民進黨是獨立，對國民黨是一個中華民國，國民黨要堅守價值，揭穿柯的真面目。

孫大千表示，所有政治人物的台灣價值應要是清廉、勤政、愛鄉土，這幾字也是民進黨引以為傲的價值，但在執政後卻背棄該信仰主張，他同意好的信仰理念不用分藍綠或誰提出的；每個政治人物不分政黨，心中都要重複自問有無達到這些價值，國民黨要重新站起來，不能忘記這些話。台北則要扮演領頭羊角色，也要分享資源給各縣市，成為台灣人的驕傲、貢獻正能量。

張顯耀則表示，任何政治人物、政黨及國家都有其理念價值，台灣價值就是中華民國的生存、安全、經濟發展，這個核心價值是任何中華民國從政者都應該捍衛執行的價值，台北價值也同理。挑釁對岸讓軍機軍艦繞台，讓經濟發展哀鴻遍野不是台灣價值；他當選後將會讓台北成為兩岸破冰先驅，扮演兩岸經濟要角。

丁守中則指出，台灣價值應是多元、民主、開放、法治，台灣又是移民社會，有勤奮、冒險犯難、互助包容的精神；台北過去得天獨厚，集中各種移民、資源、人才，是引領全台的火車頭、年輕人的夢工場，但現在的政府在「卡管」案用政治力介入校園自主，民進黨雙重標準，台灣價值都遭破壞，他要打破民粹，找回勤奮等價值、台北創新創業的能力、市民的驕傲，才能拚前景。

國民黨台北市長初選第2場電視辯論會今天舉行，製作單位安排市議員王鴻薇提問，王詢問...
國民黨台北市長初選第2場電視辯論會今天舉行，製作單位安排市議員王鴻薇提問，王詢問擬參選人鍾小平、孫大千、張顯耀、丁守中台灣價值是什麼。記者翁浩然／攝影
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台灣價值民進黨國民黨

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