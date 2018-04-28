藍營北市長選將被問台灣價值 鍾小平批柯P：劈腿

2018-04-28 16:01 聯合報 記者 聯合報 記者 翁浩然 ╱即時報導



國民黨台北市長初選第2場電視辯論會今天下午2時在TVBS大樓舉辦，製作單位安排市議員王鴻薇提問，王詢問擬參選人鍾小平、孫大千、張顯耀、丁守中，市長柯文哲一度避談的台灣價值，台灣價值不等於台獨價值，但對4人而言是什麼；4人則分別表達看法。

鍾小平說，柯文哲「劈腿」民進黨、國民黨，4年前深綠的柯先利用「白」打敗藍營，贏了20多萬票；民進黨也勸退姚文智禮讓柯文哲，如同把大閨女嫁給柯，柯娶了民進黨的閨女卻又違背台灣價值、自己的意識形態，稱「兩岸一家親、床頭吵床尾和」，又用腳勾引藍營騙選票，就是為了2020年總統大選。台灣價值對民進黨是獨立，對國民黨是一個中華民國，國民黨要堅守價值，揭穿柯的真面目。

孫大千表示，所有政治人物的台灣價值應要是清廉、勤政、愛鄉土，這幾字也是民進黨引以為傲的價值，但在執政後卻背棄該信仰主張，他同意好的信仰理念不用分藍綠或誰提出的；每個政治人物不分政黨，心中都要重複自問有無達到這些價值，國民黨要重新站起來，不能忘記這些話。台北則要扮演領頭羊角色，也要分享資源給各縣市，成為台灣人的驕傲、貢獻正能量。

張顯耀則表示，任何政治人物、政黨及國家都有其理念價值，台灣價值就是中華民國的生存、安全、經濟發展，這個核心價值是任何中華民國從政者都應該捍衛執行的價值，台北價值也同理。挑釁對岸讓軍機軍艦繞台，讓經濟發展哀鴻遍野不是台灣價值；他當選後將會讓台北成為兩岸破冰先驅，扮演兩岸經濟要角。