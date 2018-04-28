遭拔管改選北市長討公道？藍營：管中閔應先別想選舉

2018-04-28 13:20 聯合報 記者 聯合報 記者 周志豪 ╱即時報導



教育部昨晚以台大校長遴選程序有瑕疵為由，駁回準校長管中閔遴選案，「拔管」確定引發輿論譁然，勸進管參選台北市長討公道聲再起。但藍營人士此時多踩煞車認為，管這時候應與台大師生繼續並肩作戰，先別想選舉。

熟悉選戰事務的黨內人士表示，教育部「拔管」決定普遍無法獲得社會認同，台大校方也認為侵犯大學自主精神「抵死不從」，管中閔這時候要堅持爭取領導台大機會的想法，若自己先撤離，就是放台大師生鴿子，不是聰明舉動。

國民黨台北市立委賴士葆表示，管中閔面對教育部這樣的政治屠殺，應以經正式遴選通過的台大準校長身分，登高一呼號召台大師生，對教育部違反大學校園民主的所作所為，表達最嚴正的抗議，「這時候不要想選舉的事」。

對於藍營期盼管中閔選台北市長討公道聲音，陳學聖認為，管中閔還是應該先堅持到底，捍衛台大遴選校長尊嚴，不要功虧一簣。陳學聖說，若管此時真的決定投入選舉，將讓「拔管」爭議失焦，也將讓這陣子力挺管的人情何以堪。

只不過教育部經113天冗長鋪陳、過場「拔管」決定目前看來已難回頭，管中閔若參選台北市長，有沒有機會為泛藍拿回台北市？長期參與選戰事務的藍營人士分析，「時勢造英雄」，管目前民氣可用，當然有實力一搏，但勝負將取決在管個人特質。

該藍營人士表示，管中閔不是習慣表演的政治人物，不是適合選舉的人，若硬推恐讓「別讓勝文不開心」再版；更何況管身邊的「菁英」好友也可能不會覺得要與國民黨整合，也會為後續爭取勝選投下變數。

國民黨組發會則表示，黨台北市長初選結果已經將出爐，當然尊重機制產生人選；畢竟管中閔參與台北市長與否仍是假設問題，目前也沒有要不要整合問題。