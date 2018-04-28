拱管爺選北市？ 藍委認為不明智

教育部駁回台大校長遴選結果，國民黨陣營有管中閔選台北市長的聲音。儘管基層勸進管中閔參選台北市長討公道，但國民黨人士多認為此時應踩煞車，管中閔這時候應與台大師生繼續並肩作戰，先別想選舉，教育部普遍無法獲得社會認同，台大校方也認為侵犯大學自主精神，抵死不從，管中閔堅持爭取領導台大，若管先撤離，就是放台大師生鴿子，不是聰明舉動。

國民黨立委賴士葆表示，管中閔面對教育部這樣的政治屠殺，應以台大準校長身分登高一呼，號召台大師生，對教育部違反大學校園民主的所作所為，表達最嚴正的抗議，這時候不要想選舉的事。

國民黨立委陳學聖說，管中閔應該堅持到底，捍衛台大遴選校長尊嚴，不要功虧一簣，若管此時真的決定投入選舉，將讓拔管爭議失焦，也將讓這陣子力挺管的人情何以堪。

國民黨組發會表示，台北市長初選結果即將出爐，當然尊重機制產生人選。管中閔參與台北市長與否仍是假設問題，目前也沒有要不要整合問題。

爭取民進黨提名參選台北市長的民進黨立委姚文智說，不管誰出來選，尊重國民黨的選擇。

至於有網友算票稱台北市有145萬票，管中閔出來，基本盤60萬票起跳，姚文智說，這不可能，選舉是靠價值信念和跟市民溝通一步步拚出來，現在該煩惱的是國民黨，國民黨初選程序完成了，現在又有新人選，國民黨恐怕比民進黨還舉棋不定。