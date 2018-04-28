冷眼集／讓不讓柯？民進黨陷白色憂鬱

2018-04-28 13:36 聯合晚報 本報記者 聯合晚報 本報記者 胡宥心



國民黨提名台北市長參選人下周三出爐，民進黨選對會將開會討論台北市長提名策略，北市一戰，究竟是與台北市長柯文哲合作，或是自推人選，尚無定論。台北市、新北市向來是選戰指標，相較於民進黨在新北市最高規格迎戰國民黨參選人侯友宜，台北市懸而未決，民進黨反柯聲浪四起，黨內瀰漫白色憂鬱。

就民進黨而言，拿下台北市是最大勝利，眼下無人選，民進黨除了陳水扁，從未在台北市贏過，如何創造民進黨最大利益，成了關鍵因素。若民進黨未能在北市取勝的前提下，柯文哲慘贏與讓國民黨重拾失土，後續效應何者對民進黨較有利，成了選對會思考關鍵。

民進黨的白色憂鬱，不僅止於是否與柯文哲合作，年底議員選戰這局，不能隨之陪葬，民進黨北市議員仍在觀風向，議員表示，就算檯面上民進黨人選出爐，都不可能成為最強母雞，又如何帶領議員選戰？對於柯文哲，議員也是敬謝不敏，畢竟黨部未有明確態度，到底風吹向哪邊，草也不知往哪邊倒。

基層出現反柯文哲的負面外溢效應，中南部民進黨立委頻頻向中央喊話，這局不能讓，台北市選戰藍綠都未定，中南部已經有民進黨鐵票部隊，對柯文哲不滿，民進黨立委認為，民進黨與柯文哲合作的最佳時間已經過了，中央還這麼溫吞，現在柯文哲不僅是民進黨大麻煩，北市一戰成了年底民進黨縣市議員選戰的定時炸彈，民進黨的白色憂鬱正向外擴散。