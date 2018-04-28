綠基層憂柯P效應 北市不提名恐全台崩盤

2018-04-28 13:36 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 胡宥心 ／台北報導



台北市長選戰，民進黨遲未決定是否禮讓台北市長柯文哲（右），基層擔心影響全台選情。圖為年初柯文哲帶著蔡英文總統（左）參觀健康公宅。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

國民黨提名台北市長參選人5月2日確定，民進黨未決定是否禮讓台北市長柯文哲或是自提人選，民進黨基層焦慮，擔憂北市議員選戰崩盤，中南部立委也反彈，認為柯文哲效應已經外溢中南部，很多支持者揚言，若民進黨禮讓柯文哲，年底就不投民進黨。

民進黨立法院黨團總召柯建銘曾表示，柯文哲問題，是民進黨的大問題，引起不少民進黨立委共鳴。一位高雄民進黨立委說，選民很關心台北市長選舉民進黨人選，多對柯文哲兩岸一家親論調不滿，批民進黨不該與柯合作，應該快點自推人選。

一位南部資深民進黨立委也曾對民進黨選對會召集人林錫耀說，地方都在說不提名，年底不出來投票給民進黨，這位立委說，台北市長選戰，就算僅戰到一兵一卒，民進黨都應自己提名。

嘉義地方人士分析，嘉義市目前三強鼎立局面，國民黨提名的黃敏惠、脫黨參選的嘉義市議會議長蕭淑麗跟力拚連任的嘉義市長涂醒哲。三人輸贏都在百分之十以內，台北市的柯文哲效應若外溢到中南部，影響支持對民進黨信心，連帶執政縣市都會被拖累，希望黨部要審慎思考。

爭取民進黨提名參選台北市長的民進黨立委姚文智舉辦遊行，周三民進黨中執會後，民進黨台北市議員王孝維向林錫耀建言，希望選對會正視遊行的一些聲音，因為參與遊行有一定的人數，民進黨若台北市不提人，民進黨北市議員要怎麼選。

北部立委分析，台北市議員已經形成集體焦慮，若民進黨禮讓柯文哲，民進黨北市議員選戰一定崩盤，之前台北市再怎麼選，民進黨基本盤都有三成多，民進黨若不提人，鐵票不出來投票，首當其衝就是議員選舉。

這位立委說，支持柯文哲的人會投民進黨議員嗎？禮讓柯文哲最後就是議員選戰崩盤，第三勢力得利，支持柯文哲的年輕選票居多，他們也不會投民進黨，北市不自提人選，最後自傷的將是民進黨。