【即時短評】與柯文哲是戰是合？民進黨的集體白色憂鬱

2018-04-28 12:07 聯合報 記者 聯合報 記者 胡宥心 ╱即時報導



國民黨台北市長人選將在下周三出爐，民進黨選對會也下周將開會討論台北市長，北市一戰究竟是要與台北市長柯文哲合作，或是自推人選，黨中央至今未決定，台北市、新北市向來是選戰指標，相較於民進黨在新北市提名的快狠準，台北市至今懸而未決，柯文哲又頻頻挑釁，綠營內部反柯聲浪四起，黨內瀰漫白色憂鬱。

就民進黨利益觀點而言，能拿下台北市是最大勝利，但眼下無最強人選，加上綠營除了前總統陳水扁外，從未在台北市贏過，如何在這局中創造黨的最大利益，成了關鍵因素。利益權衡，若民進黨未能在北市取勝的前提下，讓柯文哲慘贏與讓國民黨重拾失土，後續效應何者對民進黨較有利，也成了未來選對會參考關鍵。

然而民進黨內的白色憂鬱不僅止於和柯文哲合作與否，年底議員選戰這局，不能隨之陪葬，民進黨北市議員至今都在觀風向，有議員私下表示，就算檯面上民進黨人選出爐，都不可能成為最強母雞，又如何帶領議員選戰。對於柯文哲，議員也是敬謝不敏，畢竟黨中央未有明確態度，到底風吹向哪邊，草也不知往哪邊倒。