「拔管」後選北市？ 侯友宜：好的人選都是好事

2018-04-28 11:03 聯合報 記者 聯合報 記者 王敏旭 ╱即時報導



國民黨新北市參選人侯友宜一早來到新莊、樹林地區，前往北三媽祈福大典，隨後陪同市議員參選人江怡臻掃街拜票，侯被問到有人拱管中閔參選台北市長，侯友宜說，只要好的人選要出來選都是好事情。

新北新樹路今上午擠滿大批信眾，參加北三媽祈福大典，侯友宜受邀前往參加典禮，過程中乩童站在侯友宜面前許久，侯友宜說，神明鼓勵他認真做事情，努力打拚就會有好的結果，所以會更加努力。

侯友宜結束祈福大典後，趕往樹林區為江怡臻掃街拜票，二度站台的侯友宜在再帶著面膜，侯說，江勤跑曬黑很多，需要好好保養一下，不過也更需要努力一點，希望這次選戰年輕人都一定要當選，改變很多年的思維。

昨晚間新北市議會議長蔣根煌與侯友宜同台，蔣提到「拔樁？不可能」，侯友宜今表示，因為他們是自己人、好朋友，會一起努力向前走這是不變的原則，議長會跟他肩作戰，這絕對沒有問題。

至於侯友宜競選總部主委，是否會找前北縣長周錫瑋還是有其他人選？侯友宜說，會跟競選團隊以及周前縣長，好好研究，會再找一個時間正式拜訪周錫瑋。