教部拔管確定 網友拱管中閔選台北市長

2018-04-28 08:07 聯合報 記者 聯合報 記者 楊德宜 ╱即時報導



台灣大學校長遴選新任校長為管中閔，教部昨天以利益迴避未揭露為由駁回，並把校長遴選一事退回至推薦階段。對此，管中閔本人依舊沉默，不過昨晚被記者直擊他出現在張學友演唱會，並待到散場。管中閔的臉書則湧入大批網友留言聲援，希望他再選一次，甚至拱他參選台北市長。