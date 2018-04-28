卡管風暴 藍委建議管選北市長 綠營低調

2018-04-28 00:18 聯合報 記者 聯合報 記者 丘采薇 ／台北報導



延宕四個月的教育部「卡管」案，昨晚終於由次長林騰蛟宣布駁回台大準校長管中閔的聘任案。 記者林俊良／攝影 分享 facebook

教育部拔管引發藍營砲轟。國民黨立委陳學聖抨擊，教育部長吳茂昆上任後，在最短時間內展現對民進黨政府的效忠，拔管的結論「一點也不意外」，未來教育部將陷入狂風暴雨，國民黨團一定會有反制作為。

此外，有藍營立委已打算建議黨中央，應該設法勸退投入台北市長初選的前立委丁守中，直接徵召管中閔參選台北市長，「只有他有機會贏過柯文哲」。昨晚管中閔的臉書也湧入不少人留言聲援，更有不少網友要他「選市長好嗎？期盼」。在教育部宣布拔管同時，管本人則是現身張學友演唱會，未做出回應。

國民黨團書記長李彥秀說，由不適格的吳茂昆宣布不聘任管中閔，是民進黨自甘墮落的證明。

綠營則低調以對。民進黨立委吳思瑤表示，台大校長遴選案不應泛政治化，盼回到事件本質來討論，大家應注意此案程序上是否完備，並釐清適法性，泛政治化的事情要適可而止。她也說，對於教育部依循跨部會諮詢會議共商之後的結論，她會尊重。

黨政人士則透露，其實教育部早已認定這次台大校長遴選過程有行政瑕疵，傾向不發聘書給管中閔，不過最終目標是希望台大校長遴選委員會重新選舉，但如果重選仍由管中閔出線，教育部就會發聘書給管，不再「卡管」。