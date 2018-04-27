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國民黨北市長初選 3天民調 4將衝刺

2018-04-27 23:29聯合報 記者楊正海／台北報導

國民黨台北市長初選第2場辯論今天登場，接著是4月29、30日和5月1日3天民調，擬參選人孫大千、鍾小平、丁守中、張顯耀4人把握這3天最後衝刺。

鍾小平原本緊咬丁守中修改年終慰問金議題，近日更改戰略，矛頭轉向市長柯文哲割裂世代，以及蔡政府搞台獨、破壞兩岸關係。

鍾說，他要展現高度，不再批丁守中，今天辯論時將自備道具，分別是柯文哲、總統蔡英文和行政院長賴清德的紙板人像，一一撕毀，因為柯不發敬老金，撕裂世代，賴清德搞台獨和蔡英文不承認九二共識。

第2場擬參選人自辦辯論會今下午2時登場，由TVBS電視台直播，全程2小時，辯論結束後，29日起連3天進行民調，5月2日公布民調結果和國民黨台北市長參選人。

把握最後衝刺機會，參選人各打出婦幼、老人牌，也有人用「掃LINE」替代掃街，用LINE固票，取代傳統選戰。

丁守中推出「婦幼牌」和「老人牌」，辯論結束後，周日推出托嬰和托育方案，另與前政務委員馮燕一起替社會福利把關，推出小短片和直播座談，5月1日民調最後一天則是邀請學者談勞工政策。

張顯耀則走傳統路線，加強市場和掃街固票。

孫大千表示，這次選舉，他用上網路直播節目取代廣告，並用「掃LINE」取代「掃街」，未來幾天會完全在數位平台上操作，打一場不一樣的選舉。

鍾小平的最後衝刺，原打算辦造勢晚會，再動員基層樁腳用LINE群組「固票」，但因借不到場地，造勢晚會取消，重點擺在固票。

鍾說，動員樁腳守住電話最重要，這是「地道戰」，否則支持者沒接到電話也沒轍。

丁守中民調LINE

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