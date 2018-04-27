政治獻金養網軍？ 柯文哲：這好笑

2018-04-27 23:26 聯合報 記者 聯合報 記者 魏莨伊 ／台北報導



北市環保局昨舉行107年度模範清潔職工表揚大會，市長柯文哲（右2）出席致詞並頒發獎狀，感謝清潔工維護市容的辛勞。 記者鄭清元／攝影 分享 facebook

知名作家吳祥輝26日晚間在臉書爆料台北市長柯文哲養網軍，因喬兵役事件請辭的市長室前專員邱昱凱，是主導選戰的人，負責在PTT帶風向。柯昨表示，吳有寫「科幻小說」的能力，有些爆料是錯誤的；但他也坦承和邱算是好朋友，幫忙打選戰「也許會吧」。

吳祥輝的爆料內容還指出，柯文哲和邱昱凱幾乎每晚都在市府開會，邱主要操作PTT帶風向，這次吉祥物「熊讚」改版也是邱主導，還外流設計圖，老婆也管理柯文哲競選經費，而網軍費用很可能出自柯文哲的政治獻金。

柯昨出席環保局活動前受訪表示，和邱昱凱現在是好朋友，熊讚設計圖確定不是他外流。至於邱未來是否入府打選戰？柯說，邱直到5月都在上班，也許會，但現在還沒開始。兩人是否每天開會？柯說沒那麼有空，沒付對方薪水，怎麼可能那麼認真，但邱有時會入府來找他聊天，不是每天來。

對於網軍經費是否源自政治獻金？柯說，這才好笑，他有寫科幻小說的能力。至於是否是市府內鬥？柯說，很多人喜歡顯示自己很重要，對外講一些消息，但很多都是錯的，爆料說邱的老婆負責財務會計，但邱根本就沒結婚，怎麼會有老婆。

柯昨說，他研究過網路世界，沒人可以帶風向，沒有那麼厲害。

昨日議會教育部門質詢時，議員許淑華也針對爆料質詢觀傳局長陳思宇，詢問新熊讚設計稿為何會外流？陳說，她也很納悶，還沒查出是誰。

許淑華又說，她質疑新熊讚設計流出是鬥爭手法，且熊讚毋須再花100多萬元再版，北市府為擔心熊讚遭模仿而再版，實在無意義。陳則表示，未來新舊熊讚在特定節日會一起出現。