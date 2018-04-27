親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
反年改陳抗脫序
吳茂昆風波不斷
各方人馬拚選戰
共軍戰機頻繞台
政治
軍事
綜合

政治獻金養網軍？ 柯文哲：這好笑

2018-04-27 23:26聯合報 記者魏莨伊／台北報導

北市環保局昨舉行107年度模範清潔職工表揚大會，市長柯文哲（右2）出席致詞並頒發...
北市環保局昨舉行107年度模範清潔職工表揚大會，市長柯文哲（右2）出席致詞並頒發獎狀，感謝清潔工維護市容的辛勞。 記者鄭清元／攝影
分享

知名作家吳祥輝26日晚間在臉書爆料台北市長柯文哲網軍，因喬兵役事件請辭的市長室前專員邱昱凱，是主導選戰的人，負責在PTT帶風向。柯昨表示，吳有寫「科幻小說」的能力，有些爆料是錯誤的；但他也坦承和邱算是好朋友，幫忙打選戰「也許會吧」。

吳祥輝的爆料內容還指出，柯文哲和邱昱凱幾乎每晚都在市府開會，邱主要操作PTT帶風向，這次吉祥物「熊讚」改版也是邱主導，還外流設計圖，老婆也管理柯文哲競選經費，而網軍費用很可能出自柯文哲的政治獻金

柯昨出席環保局活動前受訪表示，和邱昱凱現在是好朋友，熊讚設計圖確定不是他外流。至於邱未來是否入府打選戰？柯說，邱直到5月都在上班，也許會，但現在還沒開始。兩人是否每天開會？柯說沒那麼有空，沒付對方薪水，怎麼可能那麼認真，但邱有時會入府來找他聊天，不是每天來。

對於網軍經費是否源自政治獻金？柯說，這才好笑，他有寫科幻小說的能力。至於是否是市府內鬥？柯說，很多人喜歡顯示自己很重要，對外講一些消息，但很多都是錯的，爆料說邱的老婆負責財務會計，但邱根本就沒結婚，怎麼會有老婆。

柯昨說，他研究過網路世界，沒人可以帶風向，沒有那麼厲害。

昨日議會教育部門質詢時，議員許淑華也針對爆料質詢觀傳局長陳思宇，詢問新熊讚設計稿為何會外流？陳說，她也很納悶，還沒查出是誰。

許淑華又說，她質疑新熊讚設計流出是鬥爭手法，且熊讚毋須再花100多萬元再版，北市府為擔心熊讚遭模仿而再版，實在無意義。陳則表示，未來新舊熊讚在特定節日會一起出現。

柯文哲網軍政治獻金陳思宇許淑華

相關新聞

國民黨北市長初選 3天民調 4將衝刺

2018-04-27 23:29

侯友宜與參選人合照 宛如同樂會

2018-04-27 23:05

捷運到哪都更到哪 侯友宜：很高興台北也聽到了

2018-04-27 20:18

房屋稅苛政誰都動不了？ 高思博：當選就開臨時會凍漲

2018-04-27 20:13

國民黨高市長初選2政見會網路直播 韓國瑜5月7日起請假

2018-04-27 19:51

被點名參選台南市長大黑馬 張善政回應了

2018-04-27 18:03

近8成民進黨議員參選人 主張自推北市長人選

2018-04-27 15:09

九合一選戰從新北出發 國民黨8/19板橋體育館誓師

2018-04-27 14:25

陳菊：做好輔佐總統的角色 擔任什麼職務不重要

2018-04-27 14:18

吳祥輝爆柯用政治獻金養網軍 柯P：寫科幻小說

2018-04-27 12:40

尋找藍軍台南市長戰神 傾藍社團民調：高思博勝出

2018-04-27 11:56

無事一身輕？跑友今早捕捉野生「水牛伯」

2018-04-27 11:54

民進黨與柯文哲分合？孫大千：觀眾漸煩想吐

2018-04-27 11:29

接蘇貞昌競選總部主委？陳菊：職務不重要

2018-04-27 10:35

張善政選台南市長？郭國文：藍營對檯面的不滿意

2018-04-27 10:34

周錫瑋：頭銜沒意義 侯友宜：會再訪周

2018-04-26 23:58

蘇游會 游錫堃：全力支持蘇貞昌

2018-04-26 23:55

國民黨：張善政尚未表態 沒有評論

2018-04-26 23:51

參選台南市長？ 張善政笑笑：有創意

2018-04-26 23:47

論壇／八百萬選民支持用負數票淘汰爛蘋果

2018-04-25 16:36

整理包／2018大選開打 看縣市長選舉有誰參選？

2018-04-14 10:30

搶當國民黨「屠龍刀」 盧秀燕、江啟臣誰能收復台中？

2017-11-18 09:00
看更多

熱門文章

陳抗失焦退軍心情誰懂？中尉冒死緊握未爆手榴彈告訴你

2018-04-27 14:29

民進黨與柯文哲分合？孫大千：觀眾漸煩想吐

2018-04-27 11:29

馬英九緘默北檢卻驚了 羅智強：民進黨踐踏民主法治

2018-04-27 09:05

賴清德提出襲警罪 李茂生：以後會有襲擊行政院長罪？

2018-04-27 07:25

馬英九再度行使緘默權 批北檢混淆視聽令人錯愕

2018-04-27 18:03

尋找藍軍台南市長戰神 傾藍社團民調：高思博勝出

2018-04-27 11:56

蔡英文：我們拚經濟不一樣 要讓台灣經濟「轉大人」

2018-04-27 12:21

【重磅快評】看文在寅撬開半島凍土 蔡英文還要磋跎？

2018-04-27 16:03

兩韓會談那兩岸呢？蔡英文：不預設前提及對等 樂意見面

2018-04-27 17:24

吳茂昆涉兼職要下台？ 教育部：美國公司非吳成立

2018-04-27 12:10

當年馬、扁掃街萬人空巷 如今誰能接他們的「母雞」位

2018-04-27 09:00

影／總統參訪漢翔工業 退警1人舉旗陳情

2018-04-27 16:47

不尊重馬英九緘默權挨批 北檢改口「全然尊重」

2018-04-27 20:15

被點名參選台南市長大黑馬 張善政回應了

2018-04-27 18:03

吳茂昆再遭爆料 國民黨團：涉侵中研院專利、預謀登陸

2018-04-27 11:32

獨／東華開專利委員會 學生認「赴美申請專利未報備」

2018-04-27 11:03

太陽花沒有打記者、警察？洪孟楷拿當時報導打臉

2018-04-27 19:45

國安局人事搬風 副局長與駐美特派對調

2018-04-27 15:59

吳茂昆涉侵大陸專利？ 中研院：目前專利獨有

2018-04-27 16:01

5次抗爭從未衝突 王薇君：警察記者還請喝咖啡

2018-04-27 08:22

軍人年改所得替代率 段宜康堅持投票決定

2018-04-27 14:56

環時社評：解放軍對台獨的軍事壓力已上升

2018-04-27 09:15

四歲小孩未來都是人瑞！如何活在「超高齡世界」？

2018-04-27 10:00

張善政選台南市長？郭國文：藍營對檯面的不滿意

2018-04-27 10:34

再度行使緘默權 馬英九唸聲明強力回擊北檢

2018-04-27 18:37

侯漢廷：執政無能讓警察出面 與古之暴君相差幾何？

2018-04-27 07:41

記者好可憐 火攻、石砸、車撞 多少陳抗拿他們當出氣筒

2018-04-27 08:00

蔡總統國防兩岸表現 民調近5成滿意

2018-04-27 12:01

吳茂昆爭議多 家長團體：誠信謙卑是領導者基本要求

2018-04-27 14:50

國防產業之旅 蔡英文參觀A350起落架製程

2018-04-27 15:21

照片幕後／反年改衝突後 街頭裡的那聲晚安

2018-04-27 16:24

全教總：政院應讓吳茂昆停止辦公 派人代理都好

2018-04-27 10:18

藍委再爆新教長違法侵權要求下台

2018-04-27 10:38

三中案庭訊休息 馬輕鬆張謹慎汪嚴肅

2018-04-27 16:26

吳祥輝爆柯用政治獻金養網軍 柯P：寫科幻小說

2018-04-27 12:40

蔡英文稱願與對岸會談 蔡丁貴：國共才該會談

2018-04-27 21:49

離岸風電凱子價？綠斥藍擋再生能源

2018-04-27 11:12

陳菊赴綠黨團大會 林濁水：蔡菊體制非同凡響

2018-04-27 10:08

立院新任檢察總長人事權投票 江惠民獲過半同意通過

2018-04-27 12:13

陳建銘質詢女兒陳思宇 父女檔首度同台

2018-04-27 15:14
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top