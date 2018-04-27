侯友宜與參選人合照 宛如同樂會

國民黨新北市長提名人侯友宜昨天下午再度與黨籍市議員參選人合拍文宣照，這次拍照前的化妝，侯友宜就比較適應些，還能與議員談笑。記者陳珮琦／攝影 分享 facebook

配合年底九合一選舉，國民黨今年全代會誓師大會選在新北市舉辦，宣示 「固守新北」；國民黨新北市長提名人侯友宜重申「會很努力作好自己該作的事」外，議長蔣根煌昨晚與他同台時，力讚侯作得非常好，稱呼他「侯市長」，對連日外傳「拔樁」傳言，更親口說：「不可能啦」。

國民黨新北市黨部主委李乾龍也說 ，誓師大會選在新北市舉辦，象徵新北市長選舉將扮演領頭羊，是重中之重，國民黨不僅要守住新北，議員席次實質過半，更要形成「外溢」效應，為國民黨2020重返執政打下更多灘頭堡。

國民黨新北市長提名人侯友宜昨再度與黨籍市議員參選人合拍文宣照，強力發揮母雞帶小雞功效。 記者陳珮琦／攝影 分享 facebook

侯友宜昨天再度與黨籍市議員參選人在市黨部臨時攝影棚合拍文宣照，現場宛如大型同樂會，尋求連任市議員蔡淑君開臉書直播與粉絲互動，還帶來幼稚園的小朋友與侯友宜合照，同時秀出「認真大小事、新北市、幸福」等字板，其中「新北市」字板由侯友宜扛在肩膀，象徵扛起新北市。

新北市議員陳明義（左）昨天下午帶著女兒助理陳虹均（右）與市長提名人侯友宜合拍文宣照，侯友宜得站上二個台階才比他們父女倆高。記者陳珮琦／攝影 分享 facebook

名嘴議員陳明義則當場替侯友宜穿上女兒陳虹均所設計、印有其臉像的「義起幸福」帽Ｔ合照，他們父女倆身高都高達178公分，陳虹均中性打扮，帥氣十足，侯友宜得站上兩個台階才能「出頭」，「笑」果十足；當「全勤議員」黃林玲玲與身高號稱168侯友宜合照時，換她站上墊高階，侯友宜笑稱「拍那麼多次，都是我墊高，這次是別人要墊高，太難得了。」

對於3月底，侯友宜在黨內初選政見發表會提出「捷運到哪裡、都更到哪裡」，以及「捷運站點周遭擴大都市更新」政見，他昨晚也在臉書PO文表示，「很高興台北市也聽到了」。