房屋稅苛政誰都動不了？ 高思博：當選就開臨時會凍漲

2018-04-27 20:13 聯合新聞網 台南訊



高思博。圖／資料照片 分享 facebook

台南巿房屋稅三年調漲，誰都動不了？準備參選台南巿長的前政務委員高思博27日在台南巿議會召開「台南市房屋稅政策公聽會」，發現凍漲並非完全不可能。只要他當選台南巿長，願意召開臨時會，立即重新檢討。

房屋稅連三年調漲，橫征暴斂違反民意，高思博分析，巿府只是用法律來當擋箭牌，「房屋稅」是一個很大的黑洞，裡頭有許多問題。他邀請中華人權協會名譽理事長、也是國策顧問的許文彬、台大法律系教授柯格鐘、成大法律系教授蔡志方、擔任過國大代表及考試委員的蔡文斌律師等五名行政法權威，一起出席這場公聽會，共同研究法律上的可行對策。

對於台南市政府一次大幅調漲房屋稅的作為，還回溯15年，形成台南地方史上最大苛政，許文彬認為，有違反經濟社會文化權利國際公約之住房權規範保障的規定之虞。不過蔡文彬感嘆，若民眾想行政救濟，並沒有太多辦法可走，只能打行政訴訟，但個人要去跟巿政府纏鬥法律，那是很困難的事，所以他贊同市民行使復查權，為自己守住荷包。

房屋稅溯及民國90年興建的老屋都調漲，蔡志方指出，這是逆襲式的調漲房屋稅，違反時地禁止原則，以及時空法則的房屋現值評定制度。尤其房屋稅調整起造價值並不恰當，柯格鐘表示，房屋建材的費用決定於起造當時，老屋有折舊率，隨著時間前進價值只會減損，唯一合理的是調整地段率、區段率，它才會跟著大環境變化而變動。

經過近一個多小時的討論，高思博大嘆，民進黨執政下，法律彷彿變成不是用來保障人民的權益，也不符法理的解釋，只是拿來「卡」住對手， 搪塞人民的不滿情緒。台南巿政府的做法已經到了不合法制的程度，尤其巿府老拿法律來當擋箭牌，試圖阻擋巿議員的質疑，也吃定一般民眾對法律的不夠熟稔。

房屋稅連續三年調漲，真的誰都動不了，只能等到下一屆的地價評議委員會開嗎？高思博說，靠政治，就是「選舉」，就能改變。如果換他主政，他願意召開臨時會，重新檢討並且凍漲。