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國民黨高市長初選2政見會網路直播 韓國瑜5月7日起請假

2018-04-27 19:51聯合報 記者楊濡嘉╱即時報導

國民黨高雄市長初選政見說明會時間確定，將分別在4月29日和5月5日進行。政見說明會後將儘快做民調，國民黨中央黨部不先公布民調時間，已說過民調進行時會請假的參選人、國民黨高雄市部主委韓國瑜不等民調進行日，已預定從5月7日起請假，直到民調公布。參選人陳宜民則在宣傳海報上寫明民調進行日是5月12日到14日。

國民黨文傳會確定高雄市長初選的兩場參選人政見說明會，第一場政見會是4月29日上午10時到11時30分，在國民黨高雄市黨部6樓進行；第二場是5月5日上午10時到11時30分，在國民黨鳳山區黨部青年未來館4樓進行。

承辦政見會的高雄市黨部表示，這兩場都沒有電視轉播，但會透過臉書進行網路直播，發表政見的參選人為立委陳宜民和韓國瑜。

國民黨中央黨部協調陳宜民和韓國瑜，政見說明會後儘快做民調，可是黨中央不會先公布民調日期，會在做民調當天通知參選人。陳宜民已在最近發出的文宣品上寫明民調進行日是5月12日到14日晚上6時30分到10時30分，韓國瑜則說不知民調何時進行。

陳宜民團隊曾質疑如果不事先公布民調時間，說過會在民調進行時請假參選的韓國瑜要如何請假？韓國瑜團隊今天表示，韓國瑜不管民調何時進行，預計5月7日起請假。

國民黨高雄市長初選參選人陳宜民積極為民調衝刺。圖／報系資料照
國民黨高雄市長初選參選人陳宜民積極為民調衝刺。圖／報系資料照
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國民黨高雄市長初選參選人韓國瑜走訪商圈，盼能幫商圈找出重返繁榮的方式。圖／韓國瑜...
國民黨高雄市長初選參選人韓國瑜走訪商圈，盼能幫商圈找出重返繁榮的方式。圖／韓國瑜團隊提供
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