被點名參選台南市長大黑馬 張善政回應了

2018-04-27 18:03 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭媁 ╱即時報導



行政院前院長張善政被點名勸進參選台南市長，民進黨台南市長參選人黃偉哲今以「可怕又可敬的對手」形容張善政。對此，張善政下午回應，謝謝黃偉哲對媒體發表他參選台南市長的稱讚，期待君子之爭，未來南下幫他人助選，也會提醒當事人秉持這樣的正面能量。