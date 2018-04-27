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九合一選戰從新北出發 國民黨8/19板橋體育館誓師

2018-04-27 14:25聯合報 記者周志豪╱即時報導

配合年底九合一選舉，國民黨這次全代會也安排誓師大會，由黨主席吳敦義親自授戰旗給年...
配合年底九合一選舉，國民黨這次全代會也安排誓師大會，由黨主席吳敦義親自授戰旗給年底22縣市長被提名人，並宣示年底選戰要從新北市出發，在全國遍地開花。本報資料照
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國民黨爭取重返執政，2018選戰成前哨戰。近日確定，今年全國黨代表大會將於8月19日在新北市板橋體育館舉辦。黨務人士說，在新北辦除交通與成本考量，更有宣示年底選戰「固守新北市、決戰中台灣」戰略目標意義。

也配合年底九合一選舉，國民黨這次全代會也安排誓師大會，由黨主席吳敦義親自授戰旗給年底22縣市長被提名人，並宣示年底選戰要從新北市出發，在全國遍地開花。

國民黨黨章規定，須一年舉辦一次全代會，向黨代表報告黨務現況與未來政策。為籌辦今天全代會，國民黨自3月起即多次開會，討論今年舉辦時間與地點。

黨務人士表示，原本考量的舉辦縣市有三，包含台北市的國父紀念館、新北市的板橋體育館與上屆全代會舉辦地台中市世貿中心第二展覽館，但國父紀念館假日檔期難敲，台中市舉辦成本過高，最後才決定將今年全代會落腳新北市。

但黨務人士強調，除舉辦成本與交通考量，今年全代會選在新北市舉辦，也有為年底選戰戰略目標定調想法。由於新北市是國民黨目前唯一執政縣市，有不能輸的重要意義，最後才在「決戰中台灣」與「固守新北市」戰略思考間抉擇，決定在新北市舉辦。

至於舉辦時間，原本從8月最後兩周周末到9月第一周周末都在考慮範圍，但考慮黨章規定要一年一辦全代會，既然去年全代會是8月20日舉辦，今年就訂在8月19日，符合黨章規定，當天就是國民黨2018選戰「D-Day」攻擊發起日。

黨務人士表示，新北市是國民黨年底縣市長選戰最不能輸的地方，也是年底縣市長選戰兩大黨重兵所在；而年底九合一選舉是吳敦義上任以來第一場全國性大選，一樣是「不能輸」，這場全代會就是一場誓師大會，要把年底選戰士氣造起來。

黨務人士說，「固守新北市」後所代表的意義，就是要從執政縣市向外擴散，力求再「決戰中台灣」、拿回台北市、為黨2020重返執政打下更多的灘頭堡。

國民黨九合一選舉
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