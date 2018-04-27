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陳菊：做好輔佐總統的角色 擔任什麼職務不重要

2018-04-27 14:18聯合晚報 記者胡宥心／台北報導

總統府秘書長陳菊今首次參加民進黨立法院黨團大會。對於出任民進黨新北市長參選人蘇貞昌競選總部主委，陳菊表示，擔任總統府秘書長，是要做好輔佐總統的幕僚角色，她擔任什麼職務不太重要，會支持像蘇貞昌這樣有理想的人。

總統府秘書長陳菊（右）在民進黨立院黨團總召柯建銘（左）陪同下，列席民進黨立院黨團...
總統府秘書長陳菊（右）在民進黨立院黨團總召柯建銘（左）陪同下，列席民進黨立院黨團大會討論軍人年改議題。 記者蘇健忠／攝影
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陳菊說，她對黨內各地選舉都非常關心，新北市重中之重，當然關心，未來蘇貞昌會隨著選戰有一些更有創意的思考，她一定會全力支持。她扮演角色的職務不太重要，對她而言，做好輔佐總統的幕僚長角色，這才是重點。

上午黨團大會，行政院政務委員林萬億先報告軍人年改法案，陳菊表示，希望來立法院能多與立委互動，溝通協調。隨後民進黨立委段宜康、李俊俋發言，段宜康針對所得替代率上限、18趴本金領回部分等表示意見，李俊俋針對所得替代率上限提出質疑。

李俊俋說，行政院版本所得替代率上限90％ ，會造成軍人退伍與公教不平衡，他舉例，中將、教授、公務員簡任十四職等退休，若都以年資38年退休，但因為所得替代率差異問題，恐造成中將可領11萬退休，其他兩人領７萬退休金的差異，讓公教人員不平衡，行政院版本應該注意衡平。

因立法院院會開會，黨團會議必須暫停，陳菊表示，中午或下午繼續開會再回來。民進黨大鳴大放性格，過去到現在都這樣，會尊重每位立委意見。

民進黨團規畫，今天軍人年改版本取得共識後，5月7日進入逐條審查，當周就要完成初審，送出委員會，因為法案有一個月協商期，接下來二、三讀，恐須加開臨時會處理。

陳菊蘇貞昌李俊俋
不敢開口說英語！？因為你缺了______這個東西！

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