吳祥輝爆柯用政治獻金養網軍 柯P：寫科幻小說

2018-04-27 12:40 聯合報 記者 聯合報 記者 魏莨伊 ╱即時報導



台北市長柯文哲上午出席模範清潔職工表揚大會。記者魏莨伊／攝影 分享 facebook 知名作家吳祥輝昨晚在臉書爆料，台北市市長室前專員、因喬兵役事件請辭的邱昱凱，現在是台北市長柯文哲團隊裡主導選戰的人，兩人幾乎每晚都在市府開會，邱主要在PTT帶風向，這次北市府吉祥物熊讚進行改版，其實是邱昱凱主導，邱還外流設計圖測風向，邱的老婆也管理柯文哲競選經費；至於網軍費用，很可能出自柯文哲的政治獻金。對爆料內容，柯上午受訪說，這篇有寫科幻小說的能力，邱昱凱根本沒老婆，應該是內部有些人為了顯示自己很重要，才去外面說一些訊息，但很多都不正確。

柯上午出席環保局模範清潔職工表揚大會前接受媒體聯訪，被問到對吳祥輝爆料有何看法？柯說他跟邱昱凱現在是好朋友，熊讚設計圖確定不是他外流。

至於邱未來是否入府打選戰？柯說他一直到五月都在上班，也許會但現在還沒開始。兩人是否每天開會？柯說沒那麼有空，自己沒有付對方薪水，怎麼可能那麼認真，但邱有時會入府來找他聊天，但不是每天來。

網軍經費是否源自於自己的政治獻金？柯則說「我跟你講，這個才好笑，我們今天早上才在研究那篇，他有寫科幻小說的能力」，媒體詢問這是不是市府內鬥？柯說，很多人很喜歡出去表示他很重要，對外去講一些消息，但裡面很多都是錯的，像文章爆料邱昱凱老婆負責柯團隊財務會計，但邱昱凱就沒有結婚，怎麼會有老婆。

柯文哲從上任至今，養網軍的傳聞一直沒有停歇。柯澄清，自己有研究過網路世界，沒有人可以做到在上頭帶風向，沒有那麼厲害。