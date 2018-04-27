尋找藍軍台南市長戰神 傾藍社團民調：高思博勝出

2018-04-27 11:56 聯合報 記者 聯合報 記者 周志豪 ╱即時報導



高思博。聯合報系資料照／記者杜建重攝影 分享 facebook 泛藍台南市長提名整合瀕臨破局，親藍團體台灣競爭力論壇今天公布台南市長泛藍擬參選人民調顯示，前立委高思博是在目前泛藍陣營表態參選人中獲最高支持度，即使是與無黨籍前台南市警局長陳子敬對比，一樣勝出。

國民黨年底台南市長選舉提名，原尋求與同屬泛藍的陳子敬整合，但因陳子敬遲遲無法給予肯定答覆，國民黨台南市長民調協調提名機制只好率先起跑，由高思博與台南大學前校長黃秀霜比拚，陳並不在民調整合之列。

台灣競爭力論壇今天公布民調顯示，若高思博、黃秀霜與陳子敬一輪民調決勝負，高獲得27.55支持度，勝過黃秀霜的14.4%、陳子敬的13.9%。若只有高、黃對決，高思博支持度更高達41.6%，大勝黃秀霜的22.7%。

假若泛藍依陳子敬期待的二階段（國民黨民調勝出者與陳再民調）整合，高思博一樣以41.3%的民調支持度，壓倒性勝過陳子敬的22.4%。

台灣競爭力論壇這次所公布民調，雖未有兩大黨台南市長人選對比民調結果，但仍公布台南市各政黨目前民調支持情形，其中民進黨是第一大黨，獲37.6%支持；國民黨第二，擁23.1%支持；近來竄起的時代力量，在台南已囊括12.7%支持，威脅民進黨。

台南市由民進黨執政已久，台灣競爭力論壇此次民調也就是否支持「換人做做看」進行調查。結果有46.7%的台南市民同意應常是換人做做看，勝過不同意的31.5%。其中國民黨支持者有八成支持台南市變天，民進黨支持者則有近六成盼維持現狀

台灣競爭力論壇這份民調，委外以隨機抽樣的電話民調方式，於4月23、24日進行，有效樣本數1070份，在95%信心水準下，誤差值約正負3%。