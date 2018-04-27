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無事一身輕？跑友今早捕捉野生「水牛伯」

2018-04-27 11:54聯合報 記者陳珮琦╱即時報導

前行政院長游錫堃今早騎單車出遊，被跑友在台北市大佳河濱公園自行車道巧遇。(讀者提...
前行政院長游錫堃今早騎單車出遊，被跑友在台北市大佳河濱公園自行車道巧遇。(讀者提供)
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前行政院長游錫堃昨天受邀擔任民進黨新北市長參選人蘇貞昌競選榮譽主委後，今早被跑友在台北市大佳河濱公園自行車道巧遇，游錫堃一身輕裝獨自騎著單車出遊，被跑友認出後要求合照，游錫堃來者不拒，開心地與大家合影，讓跑友甚覺水牛伯一點架子都沒有，非常親切。

跑友興奮地將合照上傳臉書，游錫堃看來氣色極佳，不但暫停車與跑友打招呼，並短暫話家常，對照之前被綠營議員力拱出馬競選新北市長時，凝重的神情截然不同，果如其所言：「我現在是悠遊山林」的心境寫照。

前行政院長游錫堃今早騎單車出遊，被跑友在台北市大佳河濱公園自行車道巧遇。(讀者提...
前行政院長游錫堃今早騎單車出遊，被跑友在台北市大佳河濱公園自行車道巧遇。(讀者提供)
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游錫堃大佳河濱公園
不敢開口說英語！？因為你缺了______這個東西！

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