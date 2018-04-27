民進黨與柯文哲分合？孫大千：觀眾漸煩想吐

2018-04-27 11:29 聯合報 記者 聯合報 記者 楊正海 ╱即時報導



民進黨是否與台北市長柯文哲是分還是合，仍是未知數。國民黨台北市長擬參選人孫大千今在臉書說，不怕民眾會厭煩到想吐了嗎。圖/取孫大千臉書。 分享 facebook 民進黨是否與台北市長柯文哲合作，年底市長不自推人選，仍是未知數。國民黨台北市長擬參選人孫大千今在臉書說，民進黨中央是否可以早一點給一個「痛快」吧？每天要大家反覆的去揣測民進黨和柯文哲究竟會合好如初，或是離婚分手？就好像在上演一齣「好萊塢巨星夫妻的婚姻情節」，真的不怕民眾會厭煩到想吐了嗎。

孫大千說，因為你們彼此態度的曖味不明，害得大家連一個「反柯」大遊行，也可以從各種角度來進行解讀，每一個角色都被迫自我交待，然後又做出各式各樣的文章。

孫大千說，如果雙方當年是因利益而結合，現在是因了解而分手，那麼就理性分手，相互祝福，各自發展，也不需要成天口出惡言，大打出手。

如果是屬於志趣相同，情投意合，只是一時的情緒低潮，那麼就拜託盡早去找一個情感治療師進行諮商，認真溝通，化解誤會，繼續執子之手，與子偕老，共渡一生。

孫大千說，如果是因為其中一方想要「騎驢找馬」，那麼，其實另一方真的也不需要如此的委屈求全，將就湊合，畢竟天涯何處無芳草，也許下一個對象會更好，不是嗎？

孫大千說表示，如果只是藉此機會來炒作新聞，製造張力，拉抬票房，他必須要提醒一下，再這樣歹戲拖棚下去，未來就算是上演歡樂大團圓的結局，恐怕觀眾也會因爲耐心盡失，而罵聲連連，不會買單了。