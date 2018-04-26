國民黨：張善政尚未表態 沒有評論

外傳行政院前院長張善政可能以無黨籍參選台南市長，國民黨前政務委員高思博聞訊表驚訝。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 外傳行政院前院長張善政可能以無黨籍參選台南市長，爭取國民黨提名的前政務委員高思博聞訊後，反應相當驚訝，他說，「張院長已答應當我的市政顧問，沒有參選跡象。」另一位國民黨參選人黃秀霜說，假設真要來選，大家要採全民調才公平。無黨籍的陳子敬則表示歡迎，並指自己會參選到底。

國民黨中央強調，在張善政尚未正式表態參選台南市長前，國民黨不適合、也不會有任何評論。一位地方重量級人士指出，張善政若願到台南市參選，將是「天王明星級」的市長候選人，國民黨和藍營在年底台南市長選情，將有完全不同的局面，但張善政是否參選台南市長，需要高度的「政治智慧」。

民進黨台南市長人選確定由立委黃偉哲出馬，但國民黨與無黨籍參選的陳子敬整合遲無進展，現在又傳出張善政有意角逐，基層擔憂會攪動泛藍勢力的整合。

不過，地方人士也認為，張善政參選要打贏民進黨，難度仍然相當高，但若是張善政參選，可以全面提振國民黨和藍軍的氣勢，不僅會成為市議員參選人的「超級大母雞」，且張善政在台南參選的效應，將往中台灣及高屏地區外溢。

但地方人士指出，要張善政出馬參選，是高難度的布局，也要高度的政治智慧，張善政若願協助國民黨在台南和南台灣穩住氣勢，不論選舉結果如何，都是真正做出貢獻，國民黨員和支持者將對張善政另眼看待。