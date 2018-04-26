參選台南市長？ 張善政笑笑：有創意

國民黨為台南市長提名整合傷透腦筋之際，卻傳出行政院前院長張善政有可能參選的消息。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 年底縣市長選戰，被國民黨視為藍軍「超級候選人」的行政院前院長張善政，在婉拒參選台北市長後，卻傳出可能投入台南市長選舉。張善政幕僚甚至私底下展開民調，結果支持度均領先其他藍營競爭者。

對於是否參選台南市長，張善政本人第一時間並未否決，只笑稱這個想法「有創意」。他表示，兩年來持續一直有不同勸進方案，包括高雄市、台南市、台北市，尤其謝謝台南鄉親沒忘記他，但目前沒有參選的想法。

張善政幕僚日前完成台南市長民調，如果將張善政與其他泛藍有意參選人高思博、黃秀霜、陳子敬互比，張善政獲得百分之二十三的台南市選民支持，領先其他人有一段差距。

民調結果也顯示，國民黨在台南市的政黨支持度不到民進黨一半，但無政黨傾向獲得的支持度卻超過百分之四十，且台南市民「可能」支持無黨籍市長候選人的比率，高達百分之四十八，顯示張善政若能獲泛藍支持、以無黨籍身分參選台南市長，後勢看漲。

一位張善政任行政院長時的內閣成員表示，有很多支持者勸進張善政參選台南市長，原因是張善政的母親為台南人，張善政雖然在台北長大，但寒暑假時都會到台南住，張善政常說與台南是「人親土親」，因此，張善政剛卸任行政院長時，就有人建議他參選台南市長。

他說，張善政在行政院長及代理院長期間，協助當時的台南市長賴清德處理農業寒害、台南大地震救災復建，以及台南市登革熱疫情等，與地方建立相當不錯的關係。

張善政幕僚認為，張善政應有一個舞台展現當仁不讓的決心，台南市長提名，國民黨正與泛藍整合，無黨籍的張善政若投入台南市長選舉，不會妨礙任何人，且若能在藍軍最艱困的台南市長選戰取得亮麗成績，有助張善政未來更上一層樓。

面對團隊和支持者勸進，幕僚說，張善政聽了沒說不要，只笑一笑，還強調他一直很關心台南的建設，並形容此想法「有創意」。看到民調領先其他泛藍競爭者，張善政也向友人說，感謝台南鄉親對他的肯定。