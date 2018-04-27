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南市議員綠初選 5屆老將侯澄財落馬

2018-04-27 00:03聯合報 記者鄭維真吳政修綦守鈺／台南報導

侯澄財任職5屆台南縣市議員，此次民調意外落馬，他批民進黨不敬老尊賢，將以無黨身分...
侯澄財任職5屆台南縣市議員，此次民調意外落馬，他批民進黨不敬老尊賢，將以無黨身分參選到底。記者鄭維真／攝影
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民進黨台南市議員第2、7選區初選民調昨出爐，5屆老將、也是現任議會年紀最長74歲的侯澄財意外落馬，他批「民進黨的民調不敬老尊賢」，並指有許多當地建設尚需他促成，將脫黨參選到底。

第2選區包括佳里、七股、西港、學甲、北門、將軍區，現任議員蔡蘇秋金32.05%、南市觀旅局前局長陳俊安25.49%、台商王平川23.56%、現任議員侯澄財18.90%，形成4搶3，侯澄財出局。

第7選區永康區則呈6搶3局面，現任議員陳秋萍25.98%、林宜瑾為21.79％、前議員郭國文服務處執行長陳宗明21.41%、大灣清水宮主委陳世霖16.67％、民進黨南市黨部前執行長王泰富7.22％、永康六合里長李信輝6.92％等登記，由陳秋萍、林宜瑾、陳宗明3人出線。

賴清德昔日競選核心幹部、前南市政顧問黃先柱昨前往民進黨台南市黨部登記參選主委。記...
賴清德昔日競選核心幹部、前南市政顧問黃先柱昨前往民進黨台南市黨部登記參選主委。記者鄭維真／翻攝
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對於初選失利，侯澄財感慨「民調機制不敬老尊賢」，他為民進黨盡心盡力，長期打拚，卻換來如此結果，輸在新人所加的10％。他說，大北門地區因地處偏鄉，還有許多建設要做，例如他爭取北門醫院預算修繕，還需他促成，所以一定要再為地方服務，將以無黨身分參選人生最後一次的市議員。

另外，民進黨南市黨部將於5月27日改選主委，目前已有台南市工策會前總幹事王敏行、新潮流台南大老黃先柱登記參選，昨黃先柱駁斥王敏行稱新系「整碗捧」的指控，強調市長參選人黃偉哲是政治孤鳥，不能因他挺誰就把對方認定為新系人馬，由於他昔日極力輔選賴清德，賴關心他的選情也是正常現象。

民進黨民調選舉賴清德
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