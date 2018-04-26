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時力打體改牌 2將選新北議員

2018-04-26 23:40聯合報 記者王敏旭／新北報導

時代力量新北黨部再推出2市議員參選人唐聖捷（右）、張祐銓（左）。 記者王敏旭／攝...
時代力量新北黨部再推出2市議員參選人唐聖捷（右）、張祐銓（左）。 記者王敏旭／攝影
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時代力量新北市黨部昨宣布「體改團隊」唐聖捷、張祐銓，將代表時力參選新北市第二選區、第五選區市議員選舉。兩人表示，不會讓體改火種熄滅，要從新北市出發「改革體育」。

體育改革聯會發起人張祐銓，投身新北第五選區（中和）市議員選舉，本來就是中和人的他說，過去在體改聯揭露各種體壇問題，面對顢頇無能的體制，不願意就這樣轉身離開，因此思考如何接續這股體改能量。

前游泳國手唐聖捷則參加新北市第二選區（新泰五林）市議員選舉，居住林口的唐聖捷說，協會理事改選過程中充滿黑箱爭議，雖然最後當選理事，卻無法改變長期以來腐化結構，必須有人勇氣發聲改變才行。

兩人直言，過去面對體育協會改選發現舊勢力盤據，甚至人頭數充斥其中，體育改革過程看見政府的消極，因此決定從地方開始監督與扎根，包括學校體育班、協會預算等項目。

時代力量黨主席黃國昌說，體育改革是整個國家改革縮影，唐聖捷和張祐銓對體改的付出，甚至延續體育改革的熱情與衝勁，期望大家與時代力量一起扎根地方

張祐銓將面對民進黨第五選區的張志豪、林秀惠、張維倩，以及國民黨擬提名現任者邱烽堯、陳錦錠，另外一席則由前市議員金瑞龍與前縣議員李肇南爭取。

唐聖捷則會面對民進黨現任議員陳科名、鍾宏仁、賴秋媚、陳文治、何淑峯，和國民黨現任議員蔡淑君、黃林玲玲、宋明宗、蔣根煌、陳明義，以及前北縣新莊市代蔡健棠。

體育時代力量選舉
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