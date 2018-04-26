新北誰在選第3任？ 藍綠隔空舌戰

行政院前院長游錫堃昨批侯友宜「關心環保應該不是競選的時候才來關心」，侯友宜回應，反深澳燃煤電廠是他一貫立場。記者祁容玉／攝影 分享 facebook

新北市「誰在選第3任」，藍綠兩黨隔空駁火。民進黨秘書長洪耀福昨說，這場選舉不是國民黨新北市長參選人侯友宜第1任，而是新北市長朱立倫第3任，「選侯友宜就是選朱立倫」；新北市政府反問，民進黨新北市長參選人蘇貞昌和侯友宜，「到底是誰在選第3任？」

蘇貞昌2010年在保安宮宣布「不選第3任」，話題持續延燒。蘇貞昌昨天下午拜訪新北市議會民進黨團，陪同造訪的民進黨秘書長洪耀福開砲說，新北市從台北縣升格近8年，升格後比台北縣權力更集中、資源更多，理論上應該做得更好、更有光榮感，但近8年來能做的都做了，不能做的也做不到，不敢做的也沒有做，朱立倫和侯友宜是個老的、腐朽的團隊。

洪耀福也說，這場選舉不是侯友宜第1任，而是朱立倫第3任，選侯友宜就是選朱立倫，如果只是替朱立倫守地盤，為未來國民黨競逐總統，是糟蹋了新北市。 蘇貞昌（中）下午拜會新北市議會民進黨團，向議員們請託，眾人送上包子與粽子，祝福蘇順利當選。記者陳正興／攝影 分享 facebook

「洪耀福，不意外！」新北市政府新聞局長張其強反問，社會大眾都可公評，蘇貞昌和侯友宜，到底是誰在選第3任？難道民進黨要說新北市不等於台北縣，所以蘇這次「第3任不等於第3次？」

張其強說，民進黨「半夜不開燈，睜眼説瞎話」，2011年迄今，新北市在全國首創公共托育中心累積53所，新建及拓寬重要通路63條、橋梁29座，公車路線增加346線，三環三線全面施工，年底淡海輕軌完工通車，汙水接管率從42.28％提升到81.8％，蓋了11座國民運動中心及1座運動公園，都是從無到有，這是擺在眼前的事實。

至於行政院前院長游錫堃諷刺競選才來關心環保，侯友宜昨說，反對深澳燃煤電廠是他一貫的立場，也希望蘇貞昌不要閃躲。蘇貞昌昨說，大家都看得清清楚楚，如果沒看清楚，可以再看清楚、聽清楚一點，就會知道他未閃躲。