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為商圈繁榮請命 韓國瑜夜訪新堀江

2018-04-26 22:43中央社 高雄26日電

中國國民黨高雄市黨部主委韓國瑜。 聯合報系資料照片
中國國民黨高雄市黨部主委韓國瑜。 聯合報系資料照片
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中國國民黨高雄市黨部主委韓國瑜今晚率高雄市議會國民黨籍總召許崑源、多名黨籍議員參選人走訪高雄新堀江商圈，實地了解商圈商家疾苦，為恢復商圈繁榮請命。

韓國瑜等人由新堀江商店街管理委員會執行長楊翔茗陪同走訪新堀江商圈，一一向商家握手致意，了解商家疾苦。新堀江商圈晚間逛街人潮稀稀落落，部分商家店面還貼出「租」、「售」字樣。

楊翔茗停留在一家貼有「租」字店面，他表示，這家店面月租原本約新台幣28萬元，但目前已降到15萬元左右，迄今2年多仍租不出去。韓國瑜聽了後，臉色沉重，繼續走訪商圈。

新堀江商圈昔日人潮如織，附近汽機車車位一位難求，韓國瑜實地逛了30多分鐘見人潮大不如前，感慨良多，他大嘆難道這是民進黨長期執政的「政績」，該翻轉高雄了。

許崑源沿途也一再安慰商家再忍耐一下，要把握年底翻轉高雄經濟的機會。

韓國瑜說，未來他只要當選高雄市長，前市長陳菊沒有設立的跨局處「商圈發展會報」，市政府會馬上成立，市府並會帶領市民拚經濟，要讓高雄成為台灣的首富之區。

至於如何找回高雄商圈人潮，韓國瑜認為，首先要解決的是商圈周邊的交通問題，他主張要立即在商圈附近廣設停車場、增加停車格，並投入資源將商圈擴大。市府也應在週末晚上試辦停止停車收費，以方便民眾停車購物消費。

韓國瑜國民黨民進黨
不敢開口說英語！？因為你缺了______這個東西！

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