侯友宜：嘉義人不分藍綠 支持做事的人

2018-04-26 20:11 聯合報 記者 聯合報 記者 王敏旭 ╱即時報導



國民黨新北市長參選人侯友宜今晚在新莊參加嘉義同鄉會，侯友宜說，人家說嘉義人都是綠的，但嘉義人哪有分綠跟藍？嘉義人是支持一位做事情的人，很多人跟民進黨很好他都無所謂，這些都是他的朋友，因為他的名字叫「友宜」。

侯友宜受到嘉義同鄉會的熱烈歡迎，不少人為侯高喊「凍蒜」，他說，大家都是從南部來的孩子，拚命、認真做事，沒有分你我、沒有分顏色，自己會站出來選舉，就是把剩下來的時間奉獻給新北市、給台灣，大家是嘉義的孩子，為國家不怕死，拋頭顱灑熱血都心甘情願。

侯友宜指出，當年在當警察，沒有說什麼黨、什麼顏色的，就不抓不辦，被害者是什麼顏色的就不幫忙，沒有這種道理，自己這一輩子在打拼就是為了這塊土地，希望幫助更多的人才來做事情。

嘉義同鄉會有不少在北部有好的成就，侯友宜指出，自己當時帶著小皮箱，內褲是3件50塊，睡辦公室這樣拼起來的，才從小警察當到局長、署長、校長。

「我不是政治人物」侯友宜指出，家裡是賣豬肉的，沒有政治包袱、沒有政治人物比較會講話，講英文沒有辦法，將國語比別人不輪轉，講台語剛剛好，而台灣人最可貴就是誠信、樸實、單純、認真做事。