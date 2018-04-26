訪新北議會 蘇貞昌：選戰開始了

2018-04-26 17:39 中央社 新北26日電



蘇貞昌拜會蔣根煌，兩人閉門密會26分鐘。 聯合報系資料照片／記者施鴻基攝影 分享 facebook 前行政院長蘇貞昌今天以回娘家的心情，拜會新北市議會議長蔣根煌、民進黨市議會黨團。他說，選戰開始了，希望往前衝衝衝，將來有機會與不分黨派的議員，一起打拚市政。

蘇貞昌今天下午先到議會拜會議長蔣根煌，閉門25分鐘談話。對於蔣根煌反映桃園的機場捷運A7站合宜住宅排生活污水到新北市十八份坑溪與啞口坑溪，引起新莊民眾抗爭，蘇貞昌請陪同一旁的立法委員張宏陸向中央轉達。

蘇貞昌隨後與黨團總召李坤城，副議長陳文治、中央黨部秘書長洪耀福等人聚會，逐一與獲提名議員參選人石一佑、廖宜琨、張志豪等人，以及現任市議員王淑慧等握手寒暄。

蘇貞昌認為此行是回娘家的溫暖之旅，他說，當過8年台北縣長，知道尊重議會首長、與議員和諧的重要，才有辦法展現政績。

蘇貞昌說，當年台北縣長任內雖與中央不同政黨執政，但有辦法爭取最多資源、預算，民眾給他機會，議會支持，當年縣府團隊認真做事，表示感謝。

蘇貞昌說，「選戰開始了」，將與市議員參選人合作無間、並肩作戰。重回市議會的心願，希望年底能在議會接受質詢，一起為這塊土地的人民做事。

議會黨團總召李坤城說，蘇貞昌與黨籍議員老朋友、通過初選的議員提名人新夥伴搏感情。雖然新北市長選戰不好打，更要團結一致，非贏不可。

李坤城認同蘇貞昌所說，「過去的政績，就是未來的保證。」但民眾的光榮感在新北市升格後，完全不見了，比不上未升格前的台北縣。

民進黨秘書長洪耀福致詞表示，蘇貞昌不只是母雞，更是非常超強母雞，他一定能夠帶動新的風潮。新北市作為台灣最多人口的城市，蘇貞昌有老縣長新思維的格局。

洪耀福說，升格為新北市近8年，權力更集中、資源更多，但市長朱立倫、副市長侯友宜已經擔任兩屆，已是腐朽的老團隊，選舉其實並不是侯友宜的第一任，是朱立倫的第三任，只是為了替朱立倫看家、守住地盤。

新北市府發言人、新聞局長張其強表示，市政建設是累積的，新北市全國首創公共托育中心，也新建或拓寬許多重要通路、橋梁，不能睜眼說瞎話。