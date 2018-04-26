洪耀福批侯友宜幫朱立倫看家守地盤 市府斥為鬼話

2018-04-26 16:53 聯合報 記者 聯合報 記者 施鴻基 ╱即時報導



民進黨秘書長洪耀福今天直批國民黨新北市長參選人侯友宜如果當選，等於是朱立倫連任第3次。新北市府新聞局長張其強表示選舉一到鬼話就多，「洪耀福，不意外」。

洪耀福說，新北市從台北縣升格近8年，新北市升格後比台北縣權力更集中、資源更多，理論上他應該做得更好、更有光榮感，但近8年來2任的市長都是朱立倫、2任副市長都是侯友宜，8年能做的都做了，不能做的也做不到，不敢做的也沒有做，可說是個老團隊、腐朽的團隊。

他批評這場選舉不是侯友宜第一任，而是朱立倫第3任，「對一個要做市長的人，如果你只是替朱立倫看家、只是為朱立倫未來在國民黨的總統競逐裡面的地盤，我想你糟蹋了新北市」。

「選舉一到，鬼話就來，洪耀福，不意外」新北市府發言人張其強說，到底誰選第3任大家都很清楚，洪耀福是在說誰？是在暗示什麼？難道又要說，新北市不等於台北縣，所以第3任不等於第3次？

他認為市政建設不能「半夜不開燈，睜眼説瞎話」，2011年至今，新北市全國首創公共托育中心有54所，數量全國第一；新建或拓寬的重要通路63條、橋梁29座、公車路線累計增加346線，許多許多建設都是從無到有，這些都是擺在眼前的事實。