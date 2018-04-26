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嘉義市長選舉 三強鼎立勝負難料

2018-04-26 18:14中央社 嘉義市26日電

嘉義市長選舉由於藍營分裂，使得原本外界預期的「藍綠對決」，演變成「三強鼎立」局面，究竟鹿死誰手，仍在未定之天。

嘉義市面積不大，但政情卻十分複雜詭譎，民進黨籍市長涂醒哲因民調長期低落，被藍營視為很有機會「綠地變藍天」的地方；但因藍營內部未能順利整合，演變成嘉義市議會議長蕭淑麗脫黨參選的局面。

自民國71年升格為省轄市以來，嘉義市由黨外「許家班」主政長達20餘年，由於醫師出身的故市長許世賢在戒嚴時代不畏強權，贏得市民敬重，因此她的兩名醫師女兒張博雅、張文英也先後當選市長，嘉義市也被冠上「民主聖地」的稱號。

民國89年，市長張博雅入閣擔任內政部長，由副市長陳麗貞代理市長；翌年陳麗貞以無黨籍身分參選，在藍綠夾殺下，仍以過半的票數當選嘉義市長。

民國94年，「許家班」嫡系陳麗貞披上綠袍，以民進黨籍身分參選連任，敗給國民黨提名的立委黃敏惠；黃敏惠當年以54.63%的得票率，打敗陳麗貞（45.37%），成為嘉義市升格以來，首位國民黨籍市長。

4年後，黃敏惠再以52.2%的得票率，打敗民進黨提名的候選人涂醒哲（45.71%），連任成功。

民國103年，國民黨提名前青輔會主委陳以真參選嘉義市長，陳以真獲45.5%得票率，敗給捲土重來的涂醒哲（51.41%），嘉義市再度變天；涂醒哲也打破嘉義市30多年來「女人當家」的魔咒，成為嘉義市首位男性市長。

地方人士分析，涂醒哲在競選市長時，提出「氣魄．諸羅．台灣頭」競選口號；但是當選後，各項民調經常墊底，「台灣頭變吊車尾」之譏，也成為他的連任包袱，更讓國民黨有可乘之機。

不過，國民黨因內部矛盾，未能整合成功，造成嘉義市議會議長蕭淑麗脫黨參選。蕭淑麗打著「翻轉嘉義，看見希望」的旗幟，強調「新市長、新市政、新嘉義」的新思惟，勤跑基層，以親和力贏得市民好感。

另一方面，有9年執政經驗的黃敏惠，除了有政黨奧援外，還有父親前台灣省議員黃永欽留下的廣大人脈，加上她努力經營，因此這次選舉，她自詡為「桶箍」，不只要把國民黨員「箍」在一起，更要將市民緊緊地「箍」在一起，贏回嘉義市的光榮。

至於尋求連任的涂醒哲，雖然民調低迷、府會關係緊張，但他任內並非毫無建樹，包括全市換裝LED路燈、鐵路高架化計畫先期工程、污水下水道工程等，加上有執政優勢，以及對手藍營分裂，都是他尋求連任之路的利基。

地方人士分析指出，目前檯面上3名參選人，各有所長，也各有所短，隨著選舉日子的接近，選情一定非常緊繃，「任何人都不能犯錯，一犯錯就會被淘汰」；到底最後鹿死誰手，有賴「民主聖地」選民的抉擇。

涂醒哲國民黨黃敏惠
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