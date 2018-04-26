蕭淑麗：打破藍綠惡鬥 找回民主聖地榮景

2018-04-26 17:28 中央社 嘉義市26日電



嘉義市議長蕭淑麗以無黨籍參選嘉義市長，她近來勤於掃街拜票，緊握每一雙手爭取支持。 圖／蕭淑麗服務團隊提供 分享 facebook 原為國民黨籍的嘉義市議會議長蕭淑麗，2月2日宣布退出國民黨，以無黨籍身分參選嘉義市長。她說，希望能打破藍綠惡鬥，找回嘉義市民主聖地榮景」。

蕭淑麗接受中央社專訪時說，她以無黨籍身分參選，是因「黨內有心人士的操弄太過於明顯」，例如她正式掛上參選看板當天，「剛好」就有電視台公布民調；她參訪中國大陸期間，黨主席吳敦義出席嘉義市黨部活動，「剛好」成為前市長黃敏惠表態參選的造勢大會。

蕭淑麗表示，3年多前，她無條件退出市長選舉，禮讓給前青輔會主委陳以真參選，沒有任何交換條件、沒有要求安排任何職務；她今年表態參選，卻「剛好」遇到種種巧合，讓她對國民黨徹底失望，因此決定退黨參選到底。

蕭淑麗語重心長地說，「國民黨的宮廷文化不改，終將難能執政」。她也感嘆，「年輕人等不到世代交替，看不見希望，出走是很自然的事」。這次，她絕對不能再失信於支持者了。

她說，她與另2位參選者最大不同之處，在於脫黨之後，沒有政黨包袱，不受黨意約束，一切決策以民意為依歸，「當大家都在唾棄政黨惡鬥的時候，希望我的參選，能打破藍綠惡鬥，重新找回民主聖地的榮景」。

蕭淑麗強調，退黨絕不是意氣之爭，即便心中仍對黨存有情感，但在市民利益之前，個人的情感、政黨的利益就顯得微不足道了；她也堅信「政治不分藍綠，選賢與能才是正道」，相信民主聖地的選民能做出明智的抉擇。

她說，自己對土生土長的家鄉有情感、對市民的期待有責任、對自己的能力有信心，例如2年前國內對於「瘦肉精是否採取零檢出」的爭論沸沸揚揚時，她就堅持瘦肉精零檢出，因為市民的健康沒有糢糊空間。

為此，她在市議會定期會中提案，在沒有進一步科學證據能夠證明「瘦肉精」安全以前，應堅持瘦肉精零檢出，並獲21名議員連署支持，修法通過嘉義市「食品安全管理自治條例」，明訂嘉義市販售的豬肉及製品不得檢出瘦肉精，成為全台第一個訂定瘦肉精零檢出的縣市。

蕭淑麗表示，嘉義市面積不大，城市治理並不難，她學的是管理，可應用的範疇很廣，內容涵蓋商業、工業、資訊業乃至政治面，「對我而言，施政就如同管理一家公司，必須以企業化的經營管理，效率化的績效呈現，才能使得民眾感受到市府的用心」。

她說，在嘉義地區深耕20多年，從擔任嘉義縣議會秘書以來，歷經國大代表、大學執行董事、嘉義市農會總幹事、嘉義市議會議長，一路走來，所從事的職務，無一不與民眾的福祉相關。

蕭淑麗認為，嘉義市目前迫切需要的，是善用既有資源發展出城市特色，例如市區有大大小小的公園，市府就該讓公園精緻化、特色化、多樣化，才能吸引外來遊客，也能夠讓產業進駐，加上經濟建設的提升發展，讓財源回流，才不至於在城市發展中被邊緣化。

她表示，「財源不進，市政不彰，市景不榮」，長期以來她一直關注市民心目中的嘉義市願景，要如何繁榮嘉義市，帶動商業蓬勃發展，將是她上任後的首要工作，她有信心打造新嘉義、重建新諸羅，許嘉義市民一個新的未來。