重披戰袍 黃敏惠：好菜值得再品嘗

2018-04-26 17:23 中央社 嘉義市26日電



前嘉義市長黃敏惠獲國民黨提名，重披戰袍，對於有人說她是「回鍋肉」，黃敏惠回應，「只有真正好菜，才值得一再品嘗」。

黃敏惠接受中央社記者專訪時表示，對於外界的「回鍋肉」說法，以及近來黨內同志退黨參選，她都以平常心看待，「畢竟我不善於『打嘴鼓』，何況選舉口水更不是我的專長」。

不過，黃敏惠還是在臉書（Facebook）粉絲專頁上幽默地貼上一張回鍋肉照片，並寫上「每一個媽媽們都有屬於自己的回鍋肉食譜」。

她說，再度參選市長，是背負市民的期待，「嘉義是我的家鄉，有良好的體質，很多市民朋友都鼓勵我再回來帶領嘉義市，找回屬於嘉義市的光榮感」。但她坦言，市民的鼓勵，讓她感動，也一度讓她猶豫。

黃敏惠表示，3年前卸下嘉義市長職務後，就回歸家庭，陪伴母親、丈夫、孩子，也擔任國際特奧志工，看到特奧孩子努力執著的態度、純真的笑容，「心都快融化了」。她笑著說：「而且，我還把開車的手感找了回來」。

她說，自卸任以來，很多人勸她再參選，但她的母親向來反對；直到7、8個月前，她多次開車載母親外出購物，母親看到好多人勸進，回程時說：「看樣子，如果不選，好像對不起人家」，她就知道母親軟化了。

黃敏惠表示，她擔任嘉義市長9年，各項評比都屬「前段班」，任內曾舉辦世界管樂年會、台灣燈會、國慶煙火、科學168等活動，並獲全國第一個「高齡友善」示範城市，長照業務也連續多年獲得全國第一等。

她說，現任市長涂醒哲非常可惜，相較於她十幾年前艱困的執政環境，涂醒哲擁有更多的執政資源，嘉義市公共債務也大幅降低，但他並未把握住機會與優勢，且市府內部人事紛擾，施政滿意度一再墊底，未有起色，就讓許多市民想起她這個「熟悉而親切的老朋友」。

面對脫黨參選的嘉義市議會議長蕭淑麗，黃敏惠表示，國民黨提名作業有黨內的規定與民主機制，「絕不是某個人說了算」，透過全民調，由嘉義市全體「超級市民」來決定，這是最公平、最公正、最公開的方式，而且所有參選人都可以派代表到民調現場即時側聽訪問情況，有問題可以當場提出，立即處理，大家公平、良性競爭。

黃敏惠認為自己的優勢，除了擁有「正藍旗」的血統外，還有過去的政績、嫻熟市政，將來在智慧4.0城市、管樂之都、雲嘉消費都心、提振文化觀光、青年創業就業、幼嬰托育等政策方面，都會在過去的基礎上做大幅度的躍進。

她說，自己9年市長任內，除了樹立「人文城市、管樂之都」的城市品牌之外，也找回「棒球原鄉」的精神；由於自己出身教育界，因此不忘以教育為優先，努力做好「助弱勢，重教育，救失業」的工作。

黃敏惠表示，「嘉義要進步，大家要有頭路」，否則一切都是空談。為了帶動地方經濟發展，增加就業機會，吸引年輕人返鄉，她任內吸引了COSTCO、大潤發、秀泰影城等知名企業投資進駐，創下嘉義市連續3年台灣本島失業率最低的紀錄。

更讓她引以為傲的是，她將嘉義市文化路商圈、檜意森活村、北門驛、阿里山森林鐵路園區、獄政博物館（舊嘉義監獄）以及嘉義火車站、文創園區（舊菸酒公賣局）連成一個軸帶，不僅促進觀光文化發展，也帶動商機。

有人認為年底嘉義市長選戰，很可能是藍（黃敏惠）、綠（涂醒哲）、無黨籍（蕭淑麗）三強鼎立局面，但黃敏惠認為「民主政治，就是政黨政治」，最後應該會回歸政黨對決，從許多人認為的「三強鼎立」演變為「楚漢相爭」局面。

黃敏惠是已故台灣省議員黃永欽的女兒，她說父親是個「古意人」，平生以誠待人，她也延續父親的傳統，因此擔任立法委員期間，儘管立法院吵吵鬧鬧，但她秉持「勤快好央甲（請託），溫柔未相打」（台語）的原則，獲得不錯的口碑。

她認為「做事不分黨派、市政不分藍綠」，接下來的日子，她會不忘初衷，「努力、努力、再努力」，勇敢堅持走自己的路，當「別人攻擊我的時候，會想對方是為我好，有則改之、無則包容」。

黃敏惠曾擔任過國大代表、立法委員、嘉義市長，是嘉義市自民國71年升格為省轄市以來，第一位國民黨籍市長，親和力強的她，將再次背負藍營光復嘉義市的重責大任。