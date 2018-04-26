涂醒哲：診治市政病情 讓嘉義市蛻變

2018-04-26 17:14 中央社 嘉義市26日電



嘉義市長涂醒哲獲民進黨提名競選連任。 聯合報系資料照片／記者王慧瑛攝影 分享 facebook 「前人做不好的，我來做。」獲民進黨提名競選連任的嘉義市長涂醒哲說，他上任後，以醫師診病方式，就是要讓嘉義市蛻變成全新的國際化城市。

涂醒哲接受中央社專訪時表示，他是醫師出身，有別於其他政治人物，他是以醫學的眼光診治市政，因此上任以後，就針對嘉義市的「病情」開出不同處方箋，逐一出清延宕多年的積案。

他說，以延宕28年的嘉義市鐵路高架化工程為例，他上任後，就積極向總統蔡英文爭取，終於將鐵路高架化列為國家前瞻基礎建設計畫，並自2017年底動工，預計2026年完工後，就可以打通市區被鐵路阻隔的「任督二脈」。

涂醒哲說，他上任前，市區常因大雨而淹水，全市約有50處易淹水區塊；他就任後，以醫學角度，診治全市淹水病情，逐一解決淹水問題，並進行排水系統清淤，因此自2016年9月10日以後，市區就未曾再淹過水。

對於3年來的政績，涂醒哲如數家珍，包括連續3年道路平坦度全國第1名、整頓嘉義火車站前亂象、興建國民運動中心、貨物轉運中心、水資源處理中心、全市換裝LED路燈、KANO園區啟用、首創醫院型健康篩檢、連續2年獲全球7大智慧城市等。

他說，醫師出身，對於市民的健康非常重視，因此與在地醫院合作，首創醫院型健康篩檢，讓市民在活動期間，可以隨時前往醫院做健康檢查，避免在社區篩檢時面臨設施不足及場地簡陋等問題。

涂醒哲表示，這項全國首創的醫院型健康篩檢，去年參加人數高達1萬8631人，且整體服務滿意度高達95.2%，「這是身為一名醫師，最感到開心的事」。

對於外界譏諷他「民調總是墊底」一事，涂醒哲笑著說，他在台大是教民調的，民調運用在醫學方面，叫做「流行病學」調查；所謂的「民調」就是用一個抽樣去預測母群體，但是抽樣的過程往往會產生很多誤差。

他認為，民調是用來供施政參考及改進用的，但媒體公布的民調與市府做的民調有落差，過去苗栗縣在媒體公布的民調中曾高居第1名，但前縣長劉政鴻卻掏空縣庫、債留子孫，「這種第1名的民調，不要也罷」。

不過，涂醒哲也坦言，他入主嘉義市政府後，面臨執政團隊並非競選團隊的問題，在市府10個政務官缺中，只剩下4個位置，基於「用人唯才」的理念，他把事務官當政務官用，如今團隊陣容已愈來愈堅強。

對於府會關係，涂醒哲認為，這3年來有議會的監督與幫忙，市府才能做出成績。但是，去年總預算被刪比率高居全國之冠，他認為相當不合理；因為重要的施政計畫、業務費也被刪，「這種刪法，要叫局處同仁如何工作？」

他說，嘉義市的財政是全台最健全的，比其他縣市更有本錢做建設，因此市府編列預算，建構智慧城市、整合林業觀光資源、建設KANO園區等，無非是要促進經濟發展。他將持續與議會溝通，讓府會一體，共創美好的未來。

對於有人批評他「會做事，不會做人」，涂醒哲認為，嘉義市是個重人情味的地方，「搏揉」（與市民搏感情）還是很重要的，畢竟透過與市民互動，市政才能順利推動。

他說，入主市府3年來，所做的大多是「打底」（打基礎）的工作，例如鐵路高架化、水資源處理中心、貨物轉運中心等，短期內都不會看到成果，都需要時間驗證，但他認為這才是政府應該做的，而不是像放煙火一般，只留給市民短暫的感動。

涂醒哲表示，他以嘉義市的「城市規劃師」自居，未來10年嘉義市將會脫胎換骨，結合阿里山森林鐵路、檜意森活村、市立博物館、森林鐵路車庫園區、阿里山林業村、文創園區等，打造為全台獨一無二的林業觀光軸帶。

他說，未來將整合阿里山森林鐵路、公車系統及綠色交通運輸，並爭取興建從檜意森活村到阿里山林業村的「空中走廊」，讓嘉義市繼管樂之都、畫都、食安首都之後，成為「林業觀光之都」，蛻變為一座全新的國際化都市。