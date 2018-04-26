親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
反年改衝突不斷
吳茂昆風波不斷
各方人馬拚選戰
政治
軍事
綜合

當後勤官狂被連坐懲處 他送退伍報告：不爽幹了！

新光金控雙姝怨 顧立雄：不知道在吵什麼

涂醒哲：診治市政病情 讓嘉義市蛻變

2018-04-26 17:14中央社 嘉義市26日電

嘉義市長涂醒哲獲民進黨提名競選連任。 聯合報系資料照片／記者王慧瑛攝影
嘉義市長涂醒哲獲民進黨提名競選連任。 聯合報系資料照片／記者王慧瑛攝影
分享
「前人做不好的，我來做。」獲民進黨提名競選連任的嘉義市長涂醒哲說，他上任後，以醫師診病方式，就是要讓嘉義市蛻變成全新的國際化城市。

涂醒哲接受中央社專訪時表示，他是醫師出身，有別於其他政治人物，他是以醫學的眼光診治市政，因此上任以後，就針對嘉義市的「病情」開出不同處方箋，逐一出清延宕多年的積案。

他說，以延宕28年的嘉義市鐵路高架化工程為例，他上任後，就積極向總統蔡英文爭取，終於將鐵路高架化列為國家前瞻基礎建設計畫，並自2017年底動工，預計2026年完工後，就可以打通市區被鐵路阻隔的「任督二脈」。

涂醒哲說，他上任前，市區常因大雨而淹水，全市約有50處易淹水區塊；他就任後，以醫學角度，診治全市淹水病情，逐一解決淹水問題，並進行排水系統清淤，因此自2016年9月10日以後，市區就未曾再淹過水。

對於3年來的政績，涂醒哲如數家珍，包括連續3年道路平坦度全國第1名、整頓嘉義火車站前亂象、興建國民運動中心、貨物轉運中心、水資源處理中心、全市換裝LED路燈、KANO園區啟用、首創醫院型健康篩檢、連續2年獲全球7大智慧城市等。

他說，醫師出身，對於市民的健康非常重視，因此與在地醫院合作，首創醫院型健康篩檢，讓市民在活動期間，可以隨時前往醫院做健康檢查，避免在社區篩檢時面臨設施不足及場地簡陋等問題。

涂醒哲表示，這項全國首創的醫院型健康篩檢，去年參加人數高達1萬8631人，且整體服務滿意度高達95.2%，「這是身為一名醫師，最感到開心的事」。

對於外界譏諷他「民調總是墊底」一事，涂醒哲笑著說，他在台大是教民調的，民調運用在醫學方面，叫做「流行病學」調查；所謂的「民調」就是用一個抽樣去預測母群體，但是抽樣的過程往往會產生很多誤差。

他認為，民調是用來供施政參考及改進用的，但媒體公布的民調與市府做的民調有落差，過去苗栗縣在媒體公布的民調中曾高居第1名，但前縣長劉政鴻卻掏空縣庫、債留子孫，「這種第1名的民調，不要也罷」。

不過，涂醒哲也坦言，他入主嘉義市政府後，面臨執政團隊並非競選團隊的問題，在市府10個政務官缺中，只剩下4個位置，基於「用人唯才」的理念，他把事務官當政務官用，如今團隊陣容已愈來愈堅強。

對於府會關係，涂醒哲認為，這3年來有議會的監督與幫忙，市府才能做出成績。但是，去年總預算被刪比率高居全國之冠，他認為相當不合理；因為重要的施政計畫、業務費也被刪，「這種刪法，要叫局處同仁如何工作？」

他說，嘉義市的財政是全台最健全的，比其他縣市更有本錢做建設，因此市府編列預算，建構智慧城市、整合林業觀光資源、建設KANO園區等，無非是要促進經濟發展。他將持續與議會溝通，讓府會一體，共創美好的未來。

對於有人批評他「會做事，不會做人」，涂醒哲認為，嘉義市是個重人情味的地方，「搏揉」（與市民搏感情）還是很重要的，畢竟透過與市民互動，市政才能順利推動。

他說，入主市府3年來，所做的大多是「打底」（打基礎）的工作，例如鐵路高架化、水資源處理中心、貨物轉運中心等，短期內都不會看到成果，都需要時間驗證，但他認為這才是政府應該做的，而不是像放煙火一般，只留給市民短暫的感動。

涂醒哲表示，他以嘉義市的「城市規劃師」自居，未來10年嘉義市將會脫胎換骨，結合阿里山森林鐵路、檜意森活村、市立博物館、森林鐵路車庫園區、阿里山林業村、文創園區等，打造為全台獨一無二的林業觀光軸帶。

他說，未來將整合阿里山森林鐵路、公車系統及綠色交通運輸，並爭取興建從檜意森活村到阿里山林業村的「空中走廊」，讓嘉義市繼管樂之都、畫都、食安首都之後，成為「林業觀光之都」，蛻變為一座全新的國際化都市。

涂醒哲民調阿里山
不敢開口說英語！？因為你缺了______這個東西！

相關新聞

如何打好選戰？侯友宜：會再與周錫瑋聊一聊

2018-04-26 16:36

洪耀福批侯友宜幫朱立倫看家守地盤 市府斥為鬼話

2018-04-26 16:53

遭諷選舉才關心環保 侯：反深澳是一貫立場

2018-04-26 16:11

加入侯輔選團隊？周錫瑋：我要什麼頭銜就有什麼頭銜

2018-04-26 15:46

訪初選對手請益 劉曉玫：花蓮差一個好縣長

2018-04-26 15:48

蘇貞昌訪新北議會和議長閉門密會

2018-04-26 16:29

吳思瑤參加反柯遊行遭酸 柯P笑問媒體談「友好」

2018-04-26 14:57

「我全力支持」游錫堃一口答應 任蘇貞昌競總榮譽主委

2018-04-26 14:19

侯周會破冰和解 侯友宜：再找時間訪周錫瑋談選舉

2018-04-26 14:19

游批競選才關心環保 侯辦：反深澳有什麼不對

2018-04-26 13:35

時力議員參選人 顏值、體格大爆表

2018-04-26 13:28

侯友宜再打深澳電廠 游錫堃酸：競選時才關心環保

2018-04-26 11:43

蘇貞昌宣布：游錫堃擔任競選總部榮譽主委

2018-04-26 11:28

侯周密會談市政 侯友宜：再找時間訪周談選舉

2018-04-26 11:20

蘇貞昌親自拜會 游錫堃答應任競總榮譽主委

2018-04-26 11:17

挺高思博選台南市長 張善政答應當市政顧問

2018-04-26 11:04

新北不分裂 朱立倫：周錫瑋會參加更多選舉活動

2018-04-26 10:49

「我全力支持」游錫堃一口答應 任蘇貞昌競總榮譽主委

2018-04-26 10:38

參加反柯遊行遭批忘恩負義 吳思瑤：守護台灣價值

2018-04-26 10:32

影／游錫堃站在電梯口 蘇貞昌：還讓你在這邊等

2018-04-26 09:55

游錫堃在電梯口相迎 蘇貞昌直說歹勢

2018-04-26 09:24

新北藍綠打團結牌…侯友宜訪周錫瑋 蘇貞昌今會游錫堃

2018-04-26 00:26

國民黨提名…吳育仁戰嘉縣 蘇清泉選屏縣

2018-04-26 00:19

通過徵召…蘇貞昌重頭戲登場 今訪游錫堃

2018-04-26 00:16

新聞眼／是敵是友？柯P與綠營「曖昧的和諧」

2018-04-26 00:14

綠營禮讓柯文哲？ 別輕忽三股反柯勢力

2018-04-26 00:08

連任市長直攻2020總統？ 柯文哲：應該是不會

2018-04-26 00:05

綠營台南議員民調 現任、政二代勝出

2018-04-25 23:48

嘉義縣長 藍徵召吳育仁挑戰翁章梁

2018-04-25 23:39

國民黨南市長人選 高思博與黃秀霜先民調

2018-04-25 23:36

選新竹市長？ 謝文進未鬆口 廣告先開跑

2018-04-25 23:09

桃園議員民進黨提名34人 拚席次過半

2018-04-25 23:06

侯周會面僅3人在場 談了什麼幕僚都說「不清楚」

2018-04-25 20:25

被民進黨提名參選花蓮縣長 議員劉曉玫表示3大感謝

2018-04-25 19:46

保密到家！周錫瑋辦公室證實 侯周今天下午已會面

2018-04-25 19:15

終於敲定 蘇游會明天上午舉行

2018-04-25 18:39

國民黨嘉縣長徵召吳育仁 將問「民進黨錢從哪裡來」

2018-04-25 17:38

論壇／八百萬選民支持用負數票淘汰爛蘋果

2018-04-25 16:36

國民黨提名吳育仁參選嘉義縣長 蘇清泉參選屏東縣長

2018-04-25 16:15
看更多

熱門文章

強忍眼淚挺住… 反年改爆軍警衝突 年輕員警情緒崩潰

2018-04-26 10:15

林濁水嗆藍營批台獨砸自己腳 孫大千反嗆綠自取滅亡

2018-04-26 08:21

反年改衝立院 教授評：操作錯誤、自取其辱

2018-04-25 19:38

反年改老說「軍警一家」 警怒轟：打自家人比誰都凶！

2018-04-26 00:19

「晚上了，趕快回家！」 政院：侵入立院一定逮捕

2018-04-25 20:10

陳抗管制區再加碼 民眾哀怨：我只是要辦護照

2018-04-26 12:54

【即時短評】反年改不只反年改 凸顯一個世代的茫然

2018-04-26 07:14

退軍首波闖立院遭上束帶壓制 前特戰指揮官怒吼

2018-04-25 20:36

獨／吳茂昆說專利是2.0版 東華校長：請公司到校說明

2018-04-26 12:41

蔡總統：施暴的人不能代表愛國忠民的國軍

2018-04-25 21:04

累了！「八百壯士」睡滿台大兒醫沙發

2018-04-26 03:00

反年改衝突波及台大兒童醫院 醫師控群眾「佔座椅、拍照比YA」

2018-04-25 22:31

令退役特戰攻立院正門而非側翼 吳崑玉：豬隊長啊！

2018-04-26 14:12

反年改陳抗變調 退役少將不改其志：退伍軍人非軟腳蝦

2018-04-26 01:55

3500人對上1200名警察 反年改與警晚間各找增援

2018-04-25 20:33

【即時短評】提油救火！吳茂昆自身難保 拔管陷兩難

2018-04-25 23:42

「生平首度被警察抓」退伍女中校的陳抗經驗

2018-04-26 15:37

【即時短評】別輕忽退警軍的強力反年改行動

2018-04-25 20:02

75歲退役軍人揚言今晚若驅離「我死給你民進黨看」

2018-04-25 22:29

觀察站／管中閔拔與不拔 爭議教長怎解套

2018-04-26 00:02

反軍改陳抗釀衝突 吳斯懷持斷指控蔡政府暴力

2018-04-25 22:44

「蔣中正像是威權象徵」 促轉會將拿國幣開刀？

2018-04-25 23:49

呼叫唐鳳！ 黃士修：公共政策平台好像被我玩壞了

2018-04-26 00:36

反年改爆流血衝突 八百壯士發言人道歉

2018-04-25 23:57

【即時短評】笨蛋，問題不在「襲警罪」！

2018-04-26 15:15

反軍改協助搬離拒馬 中山南路快車道恢復通車

2018-04-26 07:54

影／記者遭潑尿攻擊 吳斯懷：不是我們 有人嫁禍

2018-04-26 07:22

影／台大兒童醫院成戰場 名醫怒：擾民怎獲支持？

2018-04-26 08:37

東華教授赴監院 籲小英「立即撤換吳茂昆」

2018-04-26 10:41

王丹：八百壯士打警察 太陽花學生被警察打

2018-04-25 21:43

八百壯士暫時解散撤離立院 陳抗路權申請到月底

2018-04-26 14:17

當後勤官狂被連坐懲處 他送退伍報告：不爽幹了！

2018-04-26 17:09

解放軍轟六又繞台 這次中共自己搶先宣布

2018-04-26 14:49

年改、課綱、一例一休…為何台灣公聽會 常淪落為全武行

2018-04-26 08:00

總統府發言人：有些事做了就是上手銬 年改是對的、不會停

2018-04-26 09:54

反年改斷指男 為陸官畢業退伍軍人

2018-04-26 00:02

蔡丁貴：我年輕時該讀軍校 而不是去美國留學

2018-04-26 10:25

反年改警民衝突男子踹傷分局長 他說「為同仁站出來」

2018-04-25 19:57

政院研議「襲警罪」 賴清德：攻擊警察等於攻擊公權力

2018-04-26 15:02

軍公教警消勞 規劃連續9天接力立法院外卡年改法案

2018-04-26 11:05
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top