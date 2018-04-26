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當後勤官狂被連坐懲處 他送退伍報告：不爽幹了！

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蘇貞昌訪新北議會和議長閉門密會

2018-04-26 16:29聯合報 記者施鴻基╱即時報導

民進黨新北市長參選人蘇貞昌今天下午拜議會民進黨團，但事前和國民黨籍議長蔣根煌閉門密會26分鐘，他強調僅是老朋友聊天並非拔樁，給外界無限聯想。議會黨團則由總召李坤城等人送上粽子和鳳梨，象徵選舉包中，強調黨團會團結支持蘇貞昌。

蘇貞昌說，到議會拜訪議長是禮貌，蔣根煌重情重義，很能照顧議員，也很關心地方，我們雖然閉門，但沒有秘密，純屬禮貌上拜會，「議長給我很禮貌熱情的接待，談的是怎麼讓新北更好，我很謝謝議長的溫暖熱情」。

他說，在中央有政黨競爭是民主常態，但在地方其實不分黨派，大家看誰能為地方做事最重要。對手侯友宜提早和蔣根煌拍競選合照破局，蘇貞昌認為沒關係，每個人有他的選舉方法，我和議長談的很好最重要。

侯的臉書昨天寫著「屏東的太陽會咬人，現在變成小燈泡」，蘇貞昌認為沒關係，他沒感覺被諷刺，選舉有各種方法、寫法，但都不重要，重要的是誰做事，市民肯定誰最重要，他希望新北市民有好的選擇，也相信新北市民有很高的水準跟智慧。

至於侯友宜又批深澳電廠的議題，侯友宜認為蘇始終閃躲未回應。蘇貞昌則強調，大家都看得清清楚楚，如果沒看清楚，可以再看清楚、聽清楚一點，就會知道他未閃躲。

議會黨團送上包子和粽子祝他包中。記者施鴻基／攝影
議會黨團送上包子和粽子祝他包中。記者施鴻基／攝影
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蘇貞昌拜會蔣根煌，兩人閉門密會26分鐘。記者施鴻基／攝影
蘇貞昌拜會蔣根煌，兩人閉門密會26分鐘。記者施鴻基／攝影
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蘇貞昌侯友宜選舉
不敢開口說英語！？因為你缺了______這個東西！

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