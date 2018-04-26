蘇貞昌訪新北議會和議長閉門密會

2018-04-26 16:29 聯合報 記者 聯合報 記者 施鴻基 ╱即時報導



民進黨新北市長參選人蘇貞昌今天下午拜議會民進黨團，但事前和國民黨籍議長蔣根煌閉門密會26分鐘，他強調僅是老朋友聊天並非拔樁，給外界無限聯想。議會黨團則由總召李坤城等人送上粽子和鳳梨，象徵選舉包中，強調黨團會團結支持蘇貞昌。

蘇貞昌說，到議會拜訪議長是禮貌，蔣根煌重情重義，很能照顧議員，也很關心地方，我們雖然閉門，但沒有秘密，純屬禮貌上拜會，「議長給我很禮貌熱情的接待，談的是怎麼讓新北更好，我很謝謝議長的溫暖熱情」。

他說，在中央有政黨競爭是民主常態，但在地方其實不分黨派，大家看誰能為地方做事最重要。對手侯友宜提早和蔣根煌拍競選合照破局，蘇貞昌認為沒關係，每個人有他的選舉方法，我和議長談的很好最重要。

侯的臉書昨天寫著「屏東的太陽會咬人，現在變成小燈泡」，蘇貞昌認為沒關係，他沒感覺被諷刺，選舉有各種方法、寫法，但都不重要，重要的是誰做事，市民肯定誰最重要，他希望新北市民有好的選擇，也相信新北市民有很高的水準跟智慧。