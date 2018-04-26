加入侯輔選團隊？周錫瑋：我要什麼頭銜就有什麼頭銜

2018-04-26 15:46 聯合報 記者 聯合報 記者 祁容玉 ╱即時報導



國民黨新北市長參選人侯友宜，昨由新北市長朱立倫陪同，密會初選對手、前台北縣長周錫瑋，周錫瑋今天下午公開露面，對於會面談及哪些內容表示，3人針對新北市選舉，將他過去治理北縣的經驗，及新的政見、政策都拿出來分享，至於是否出任侯競選團隊幹部，周錫瑋說，其實他要什麼頭銜，就有什麼頭銜，但不用頭銜，打起選戰更能發揮。

周錫瑋說，日前跟國民黨主席吳敦義會面時，吳有指示他全台輔選，時間分配上除新北市外，他也會花很多時間到各縣市輔選，在新北市主要是經驗和政策分享，必須團結、捐棄成見，同心一氣來打選舉。

媒體追問侯是否有開口邀周擔任輔選團隊的任何職位，周錫瑋意有所指地說「他的要求是比較大的」，隨後才解釋，侯希望用團隊作戰方式，他跟朱在團隊裡面是主要最大成員，3人的默契是，頭銜沒有很大意義，真正的意義是團結並共享經驗和能力來打選戰，「其實我要什麼頭銜，就有什麼頭銜」，但不用頭銜，打起選舉更能發揮。