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「生平首度被警察抓」退伍女中校的陳抗經驗

加入侯輔選團隊？周錫瑋：我要什麼頭銜就有什麼頭銜

2018-04-26 15:46聯合報 記者祁容玉╱即時報導

國民黨新北市長參選人侯友宜，昨由新北市長朱立倫陪同，密會初選對手、前台北縣長周錫瑋，周錫瑋今天下午公開露面，對於會面談及哪些內容表示，3人針對新北市選舉，將他過去治理北縣的經驗，及新的政見、政策都拿出來分享，至於是否出任侯競選團隊幹部，周錫瑋說，其實他要什麼頭銜，就有什麼頭銜，但不用頭銜，打起選戰更能發揮。

周錫瑋說，日前跟國民黨主席吳敦義會面時，吳有指示他全台輔選，時間分配上除新北市外，他也會花很多時間到各縣市輔選，在新北市主要是經驗和政策分享，必須團結、捐棄成見，同心一氣來打選舉。

媒體追問侯是否有開口邀周擔任輔選團隊的任何職位，周錫瑋意有所指地說「他的要求是比較大的」，隨後才解釋，侯希望用團隊作戰方式，他跟朱在團隊裡面是主要最大成員，3人的默契是，頭銜沒有很大意義，真正的意義是團結並共享經驗和能力來打選戰，「其實我要什麼頭銜，就有什麼頭銜」，但不用頭銜，打起選舉更能發揮。

周錫瑋還說，未來究竟要擔任什麼職位，3人都認為事情還早，以後再說。民進黨會有很多選舉花招，要看民進黨出招以後，國民黨再出招更好。周表示，3人沒有談到職位，就是談對整個新北市、整個團隊在競選時應該怎麼做，團隊架構跟名單，都會是侯、朱、和他3個人來做決定。

侯友宜昨由朱立倫與周錫瑋昨晚密會，周錫瑋（見圖）針對是否出任侯競選團隊幹部表示，...
侯友宜昨由朱立倫與周錫瑋昨晚密會，周錫瑋（見圖）針對是否出任侯競選團隊幹部表示，其實他要什麼頭銜，就有什麼頭銜，但不用頭銜，打起選戰更能發揮。圖／報系資料照
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周錫瑋選舉
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