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陳抗目的已達…八百壯士暫撤擇日再戰 9人涉妨害公務送辦

蘇貞昌拜會新北市議長蔣根煌 談合宜宅排污問題

2018-04-26 14:17聯合報系攝影中心 記者陳正興╱即時報導

將代表民進黨參與新北市長選舉的蘇貞昌下午前往新北市議會拜會議長蔣根煌，商談A7合宜宅排污水汙染新莊水源地等事。

將代表民進黨參與新北市長選舉的蘇貞昌（左）下午前往新北市議會拜會議長蔣根煌（右）...
將代表民進黨參與新北市長選舉的蘇貞昌（左）下午前往新北市議會拜會議長蔣根煌（右）。記者陳正興／攝影
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將代表民進黨參與新北市長選舉的蘇貞昌（左）下午前往新北市議會拜會議長蔣根煌（右）...
將代表民進黨參與新北市長選舉的蘇貞昌（左）下午前往新北市議會拜會議長蔣根煌（右）。記者陳正興／攝影
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蘇貞昌
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