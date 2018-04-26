蘇貞昌宣布：游錫堃擔任競選總部榮譽主委

2018-04-26 11:28 聯合報 記者 聯合報 記者 施鴻基 ╱即時報導



民進黨新北市長參選人蘇貞昌今天宣布游錫堃將擔任競選總部榮譽主任委員，游將全力支持協助，他則感動也感謝。