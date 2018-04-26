親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
反年改衝突不斷
吳茂昆風波不斷
各方人馬拚選戰
政治
軍事
綜合

電商巨怪養套殺？日本Amazon強收「協力金」事件

兩韓第三次高峰會明登場 六大看點內行才懂

新北不分裂 朱立倫：周錫瑋會參加更多選舉活動

2018-04-26 10:49聯合報 記者施鴻基╱即時報導

新北市長朱立倫今天表示，昨天跟前副市長侯友宜、前縣長周錫瑋會談一個多小時，聊得非常愉快，大部分探討市政和未來選舉的方向，彼此對日後參加選舉都有團結共識，國民黨不會分裂， 日後周錫瑋也答應會參加更多的活動，協助輔選。

選舉周錫瑋侯友宜107年九合一選舉
不敢開口說英語！？因為你缺了______這個東西！

相關新聞

「我全力支持」游錫堃一口答應 任蘇貞昌競總榮譽主委

2018-04-26 10:38

挺高思博選台南市長 張善政答應當市政顧問

2018-04-26 11:04

參加反柯遊行遭批忘恩負義 吳思瑤：守護台灣價值

2018-04-26 10:32

侯周密會談市政 侯友宜：再找時間訪周談選舉

2018-04-26 11:20

蘇貞昌親自拜會 游錫堃答應任競總榮譽主委

2018-04-26 11:17

影／游錫堃站在電梯口 蘇貞昌：還讓你在這邊等

2018-04-26 09:55

游錫堃在電梯口相迎 蘇貞昌直說歹勢

2018-04-26 09:24

新北藍綠打團結牌…侯友宜訪周錫瑋 蘇貞昌今會游錫堃

2018-04-26 00:26

國民黨提名…吳育仁戰嘉縣 蘇清泉選屏縣

2018-04-26 00:19

通過徵召…蘇貞昌重頭戲登場 今訪游錫堃

2018-04-26 00:16

新聞眼／是敵是友？柯P與綠營「曖昧的和諧」

2018-04-26 00:14

綠營禮讓柯文哲？ 別輕忽三股反柯勢力

2018-04-26 00:08

連任市長直攻2020總統？ 柯文哲：應該是不會

2018-04-26 00:05

綠營台南議員民調 現任、政二代勝出

2018-04-25 23:48

嘉義縣長 藍徵召吳育仁挑戰翁章梁

2018-04-25 23:39

國民黨南市長人選 高思博與黃秀霜先民調

2018-04-25 23:36

選新竹市長？ 謝文進未鬆口 廣告先開跑

2018-04-25 23:09

桃園議員民進黨提名34人 拚席次過半

2018-04-25 23:06

侯周會面僅3人在場 談了什麼幕僚都說「不清楚」

2018-04-25 20:25

被民進黨提名參選花蓮縣長 議員劉曉玫表示3大感謝

2018-04-25 19:46

保密到家！周錫瑋辦公室證實 侯周今天下午已會面

2018-04-25 19:15

終於敲定 蘇游會明天上午舉行

2018-04-25 18:39

國民黨嘉縣長徵召吳育仁 將問「民進黨錢從哪裡來」

2018-04-25 17:38

論壇／八百萬選民支持用負數票淘汰爛蘋果

2018-04-25 16:36

國民黨提名吳育仁參選嘉義縣長 蘇清泉參選屏東縣長

2018-04-25 16:15

堅持回歸田園！蔡英文曾給6職位 游錫堃全婉拒

2018-04-25 15:53

影／民進黨衝！衝！衝！提名蘇貞昌參選新北市長

2018-04-25 15:31

通過徵召 蘇昌昌臉書透露再度第一線的原因

2018-04-25 15:21

獅子座的蘇貞昌：改不掉「衝」的個性

2018-04-25 15:20

民進黨中執會 通過徵召蘇貞昌參選新北市長

2018-04-25 14:48

陳子敬：昔是國民黨高層勸進「想一腳踢開這樣對嗎？」

2018-04-25 14:47

民進黨今提名 新北、竹縣、花蓮首長

2018-04-25 14:24

2020攻總統？ 柯文哲：應該不會

2018-04-25 14:19

呂秀蓮：柯P迷幻藥退潮 民進黨沒理由禮讓

2018-04-25 12:28

游蘇將碰面…何時拜訪周錫瑋？侯友宜：很快

2018-04-25 11:48

侯友宜長高秘密、賴神為何酸議員... 看直播追真相

2018-04-25 10:00

連任市長就不直攻2020總統？ 柯文哲：應該是不會

2018-04-25 09:53

選戰情與義／蘇貞昌將對上「賞識的下屬」

2018-04-18 16:15

整理包／2018大選開打 看縣市長選舉有誰參選？

2018-04-14 10:30
看更多

熱門文章

美軍B52飛近廣東 以飛彈攻擊航線回應中共武嚇

2018-04-25 15:26

高屏距1小時…張善政挺高鐵南延 專家：林口也要蓋？

2018-04-25 13:03

退伍軍人闖立院符合「公民不服從」？陳為廷這樣說

2018-04-25 17:56

八百壯士決戰立法院 神秘特戰四分衛計畫攻破立院封鎖

2018-04-25 13:27

反年改衝立院 教授評：操作錯誤、自取其辱

2018-04-25 19:38

不斷更新／抗議群眾攻擊記者 警方移送63名抗議者

2018-04-25 17:25

「晚上了，趕快回家！」 政院：侵入立院一定逮捕

2018-04-25 20:10

反年改老說「軍警一家」 警怒轟：打自家人比誰都凶！

2018-04-26 00:19

強忍眼淚挺住… 反年改爆軍警衝突 年輕員警情緒崩潰

2018-04-26 10:15

退軍首波闖立院遭上束帶壓制 前特戰指揮官怒吼

2018-04-25 20:36

堅持回歸田園！蔡英文曾給6職位 游錫堃全婉拒

2018-04-25 15:53

林濁水嗆藍營批台獨砸自己腳 孫大千反嗆綠自取滅亡

2018-04-26 08:21

蔡總統：施暴的人不能代表愛國忠民的國軍

2018-04-25 21:04

反年改衝突波及台大兒童醫院 醫師控群眾「佔座椅、拍照比YA」

2018-04-25 22:31

學者：貪婪是人品操守問題 「快拿諾貝爾獎」也難改

2018-04-25 15:07

【即時短評】反年改不只反年改 突顯一個世代的茫然

2018-04-26 07:14

反年改陳抗變調 退役少將不改其志：退伍軍人非軟腳蝦

2018-04-26 01:55

「八百壯士」突襲立院 已有人爬過拒馬進入立院

2018-04-25 15:36

八百壯士衝撞立法院 30名警察掛彩受傷

2018-04-25 18:26

3500人對上1200名警察 反年改與警晚間各找增援

2018-04-25 20:33

軍人年金精算報告：未來30年要一兆兩千億才能補缺口

2018-04-25 17:49

【即時短評】別輕忽退警軍的強力反年改行動

2018-04-25 20:02

【即時短評】提油救火！吳茂昆自身難保 拔管陷兩難

2018-04-25 23:42

八百壯士護憲大遊行 指揮官：不惜動用武力！

2018-04-25 14:40

累了！「八百壯士」睡滿台大兒醫沙發

2018-04-26 03:00

影／軍改公聽會 八百壯士：荒謬年改是總統的態度嗎？

2018-04-25 12:25

75歲退役軍人揚言今晚若驅離「我死給你民進黨看」

2018-04-25 22:29

反年改抗爭拒馬再現 林濁水：是反年改團體反得過當了

2018-04-25 12:15

「蔣中正像是威權象徵」 促轉會將拿國幣開刀？

2018-04-25 23:49

國防部：中傷軍人尊嚴 傷害會比砍退休金還大

2018-04-25 11:51

藍營攻賴清德台獨說 林濁水：簡直搬石頭砸自己腳

2018-04-25 17:08

呼叫唐鳳！ 黃士修：公共政策平台好像被我玩壞了

2018-04-26 00:36

觀察站／管中閔拔與不拔 爭議教長怎解套

2018-04-26 00:02

反軍改陳抗釀衝突 吳斯懷持斷指控蔡政府暴力

2018-04-25 22:44

八百壯士執行長 否認今晚將發動攻占立院

2018-04-25 12:16

反年改爆流血衝突 八百壯士發言人道歉

2018-04-25 23:57

八百壯士強拆鐵拒馬衝撞立法院 現場一團亂

2018-04-25 16:33

反軍改協助搬離拒馬 中山南路快車道恢復通車

2018-04-26 07:54

影／記者遭潑尿攻擊 吳斯懷：不是我們 有人嫁禍

2018-04-26 07:22

反年改團體衝撞立院 段宜康用四字回應

2018-04-25 18:19
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top