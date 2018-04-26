「我全力支持」游錫堃一口答應 任蘇貞昌競總榮譽主委

民進黨中執會昨通過提名前行政院長蘇貞昌參選新北市長，蘇貞昌今上午9時，前往位於台北市的宜蘭同鄉會辦公室拜訪前行政院長游錫堃。「蘇游會」採閉門會談，會後蘇貞昌表示，他已敦請游錫堃擔任競選總部榮譽主委，游也一口答應，願意全力幫忙。

「蘇游會」登場前，游錫堃已經先一步在電梯外面等待蘇貞昌，蘇貞昌一走出電梯門就微笑表示，「還讓你在這邊等」，蘇游握手寒暄後，隨即展會談。蘇貞昌和游錫堃經過大約小時的閉門談話後，一同亮相接受媒體採訪。

游錫堃表示，感謝蘇貞昌特別來徵詢他的意見，他感到非常榮幸。蘇貞昌是他多年的好友，1981年兩人一起進入台灣省議會，至今已經37年，可說是老朋友，尤其在省議會8年，他們是省議會的「黨外鐵三角」，當時合作無間，有高度的默契，理想也都一樣。 正式通過民進黨提名參選新北市長的蘇貞昌（左）今一早拜會前行政院長游錫堃（右）。兩人閉門會談一小時後，游錫堃一口答應擔任競選總部榮譽主委。記者林俊良／攝影 分享 facebook

游錫堃說，1986年他也與蘇貞昌一起參加民進黨的組黨，一路走來，承蒙蘇貞昌的幫忙指教非常多。他強調，蘇貞昌不論口才學識非常傑出，從政也非常用心，「是我很敬佩的老朋友」。今天蘇受到黨的徵召，承擔重任，要為新北市、為台灣再拚這一場，他非常敬佩，「我會全力來支持」。

蘇貞昌說，他與游錫堃一路走來，有非常多一起為台灣做事的經驗，他今天很誠意的來請教游錫堃，「這場黨交付給他的重擔，我要怎麼做比較好？」蘇貞昌說，兩人從各方面討論，他非常感動，游錫堃給他很多指教與指點，也特別表示這場選戰非常艱難，一定要全黨團結大家合作，才有贏的希望，才能讓新北有改變有發展。

蘇貞昌表示，他特別敦請游錫堃，一定要以一輩子選戰的經驗，及對新北的熟悉與他的影響力，來擔任競選總部的榮譽主委，「游錫堃也一口答應，願意全力幫忙」，他非常感謝。