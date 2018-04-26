國民黨提名…吳育仁戰嘉縣 蘇清泉選屏縣

2018-04-26 00:19 聯合報 記者 聯合報 記者 王寓中 ／台北報導



國民黨昨天通過徵召吳育仁投入嘉義縣長選戰。 圖／吳育仁提供 分享 facebook

國民黨中常會昨天通過徵召前立委吳育仁參選嘉義縣長，提名前立委蘇清泉參選屏東縣長。年底縣市長選舉布局，國民黨已經提名十七個縣市，只有有台北市、台南市、高雄市、金門縣、新竹縣等五縣市尚未完成提名。

正進行初選的台北市，初選民調將在四月二十九日、三十日至五月一日三天進行，五月二日公布民調結果，民調勝出者成為國民黨提名參選人。金門縣長提名也已達成共識，若參選人無異議，首都台北市長及金門縣長將送下周三中常會通過後完成提名。

高雄市長部分，四月二十九日及五月二日舉辦兩場政見會，政見會結束後一周內辦理民調，提名人選預計五月中旬就會出爐。

台南市長部分，中央提名協調小組原決定二十四日邀前立高思博、前台南大學校長黃秀霜協調，若過了二十四日，前台南市警察局長陳子敬還無法決定加入整合，國民黨將與民調公司敲檔期，啟動全民調自行推出國民黨的提名人選。

但國民黨台南市黨部主委謝龍介昨天表示，他聯繫陳子敬後，陳子敬表示這兩天會做出決定。他認為，與陳子敬的合作空間還存在，台南市是艱困選舉，若泛藍有兩組人選，對士氣是一大傷害。

至於遲無動靜的新竹縣長提名，國民黨組發會主委李哲華表示，新竹縣是國民黨優勢選區，可以體諒基層對尚未推出人選的焦慮心情，但黨中央必須從勝選角度考量，推出最有勝選機會的候選人，民進黨昨天已確定提名鄭朝方，國民黨隨即也將啟動提名協調機制。