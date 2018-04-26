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通過徵召…蘇貞昌重頭戲登場 今訪游錫堃

2018-04-26 00:16聯合報 記者林敬殷陳珮琦祁容玉魏翊庭／連線報導

昨獲民進黨徵召的蘇貞昌（左），今將拜會行政院前院長游錫堃（中）。 圖／聯合報系資...
昨獲民進黨徵召的蘇貞昌（左），今將拜會行政院前院長游錫堃（中）。 圖／聯合報系資料照片
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民進黨昨天通過徵召提名行政院前院長蘇貞昌參選新北市長、民進黨客家事務部主任兼發言人鄭朝方參選新竹縣長，及花蓮縣議員劉曉玫參選花蓮縣長，除台北市提名政策未定外，民進黨年底縣市長選舉布局全部完成。

獲正式提名的蘇貞昌重頭戲陸續登場，今天上午將拜會行政院前院長游錫堃，當面請益，兩人會面後將發表聲明。黨內人士也透露，游錫堃未來在新北市輔選團隊職務，很快就會對外公布，據悉，游已下令，要求挺游議員全力輔選。

提名確定後，蘇貞昌陣營積極整隊，在競選總部重要人事上，總統府秘書長陳菊仍是蘇貞昌最屬意的競選總部主委人選，但雙方仍需進一步確定這項人事。至於其他各項重要職位，包括總幹事等，牽涉不同因素及時間考量，不會很快宣布。

近日蘇貞昌陣營透過各種管道找回過去老班底，負責組織、文宣、活動及政策等選務，同時也會把歷屆新北市的立委、議員及輔選要角，不分派系、黨派，納到未來將組成的競選委員會。

蘇貞昌昨天透過臉書表示，過去的成績，是未來最好的保證。獲提名後，蘇貞昌的媒體聯絡窗口「新北電火球媒體中心」LINE群組隨即成軍，宣布「接下來讓我們一起衝衝衝唷」，群組開設短短半小時，即有超過百名媒體記者加入。

蘇貞昌今天下午將拜會民進黨新北市議會黨團和國民黨籍議長蔣根煌。

蘇貞昌民進黨陳菊選舉游錫堃
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