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新聞眼／是敵是友？柯P與綠營「曖昧的和諧」

2018-04-26 00:14聯合報 本報記者林政忠

辜寬敏斷言，若民進黨再禮讓，柯會更有信心競選2020總統。 圖／聯合報系資料照片
辜寬敏斷言，若民進黨再禮讓，柯會更有信心競選2020總統。 圖／聯合報系資料照片
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面對要不要挑戰總統大位的必考題，台北市長柯文哲曾引用周星馳電影來回答，搞笑又帶點寫實。

電影結尾，皇帝對著幫他打下天下的蘇乞兒說：「丐幫弟子幾千萬，你一天不解散，叫朕怎麼安心？」蘇乞兒回答，「丐幫有多少弟子，不是由我決定，而是你決定的。如果你真的英明神武，使得國泰民安，鬼才願意當乞丐」。

獨派大老辜寬敏斷言，若民進黨再禮讓，柯會更有信心競選二〇二〇總統。綠營人士指出，禮讓與否成為燙手山芋，因為蔡總統的民調在低點徘徊，高民調的柯文哲才讓綠營感覺芒刺在背；如果蔡政府英明神武，柯文哲光環或許就不會那麼刺眼。

民進黨要不要禮讓二〇一八，這是一場連動二〇二〇的戰局。蔡英文意志貫穿府院黨重要人事布局，包括總統府秘書長陳菊、行政院長賴清德、新北市長參選人蘇貞昌，剩下的最後一塊、也最棘手的拼圖就是台北市。柯文哲是敵是友，攸關蔡英文連任二〇二〇的最後一哩路。

蔡英文和柯文哲年初曾私下會面，雙方也不斷隔空對準台灣價值的論述，彼此都不缺溝通管道，但民進黨和柯文哲有沒有達成禮讓的「默契」，外界仍不得而知。

儘管綠營基層反柯聲浪高漲，但民進黨秘書長洪耀福公開定調，「柯文哲即便不是民進黨的人馬，但最大的敵人還是國民黨」，民進黨台北市黨部主委黃承國也多次與柯同台活動，連蘇貞昌都表明會與柯好好相處合作。種種善意，可以嗅出柯綠關係是一種曖昧的和諧。

新北市長朱立倫日前趁機對柯示好，強調雙北合作空間。深綠基層逼戰，反倒讓柯文哲進可攻、退可守，壓力源落在民進黨頭上。民進黨人士說，二〇一八若禮讓，外界會覺柯仍欠民進黨人情；但若二〇一八不禮讓柯，二〇二〇將失去談判的籌碼。

柯文哲當然不是丐幫，但高人氣加網路分貝儼然成為足以撼動中央的「柯幫」。柯文哲有沒機會連任、挑戰總統大位，關鍵不在柯，而是蔡總統。

柯文哲民進黨蔡英文
不敢開口說英語！？因為你缺了______這個東西！

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